MISANO ADRIATICO (ITALPRESS) – Nel quinto round del Mondiale Superbike, che verrà ospitato nel fine settimana dal Misano World Circuit Marco Simoncelli, Pirelli metterà a disposizione dei piloti un nuovo pneumatico posteriore SCQ in mescola extra soft (specifica C004) progettato per garantire una maggiore costanza di prestazioni sulla distanza così da coprire più agevolmente i 10 giri della Superpole Race. Novità anche per i giovani piloti del Mondiale Supersport 300 che, proprio a partire da Misano, avranno a disposizione un nuovo set di sviluppo pneumatici Diablo Superbike, in mescola SC1 anteriore e SC2 posteriore, che sfrutta materiali innovativi.

Nel WorldSBK, dunque, all’anteriore confermate le soluzioni già utilizzate nell’ultimo round. La nuova morbida SC0 anteriore, che ha debuttato proprio a Barcellona ed è stata progettata per offrire un elevato livello di grip così da bilanciare quello garantito dalle soluzioni più morbide al posteriore, sarà disponibile nel quantitativo di 6 pezzi per pilota. Oltre a questa opzione ci saranno la media SC1 e la dura SC2, entrambe in 8 pezzi a pilota. Al posteriore, anche in questo caso, Pirelli conferma le soluzioni già viste in azione nei precedenti round europei: la super morbida SCX di gamma e quella di sviluppo SCX-A (specifica B0800), per continuare il confronto diretto tra le due opzioni, entrambe disponibili nel quantitativo di 8 pezzi a pilota. A queste si aggiunge la morbida SC0 (5 pezzi a pilota) e, solo per Superpole e Superpole Race, la nuova extra soft SCQ (specifica C004).

Nel WorldSSP all’anteriore i piloti avranno due soluzioni SC1, entrambe di gamma ma in misura diversa: quella standard per classe WorldSSP in 120/70 e quella utilizzata dalla WorldSBK in 125/70, anche in questo caso per continuare il raffronto diretto tra le due opzioni. Per il posteriore, come gli ultimi round, i piloti potranno scegliere tra SCX e SC0 di gamma.

“Nei primi round della stagione, sia nel WorldSBK sia nel WorldSSP, abbiamo concentrato la nostra attività di sviluppo sulla gamma degli anteriori, con l’introduzione della morbida SC0 per i piloti della classe regina e con il confronto tra misura standard e misura maggiorata in Supersport – fa il punto Giorgio Barbier, direttore Racing Moto Pirelli – Questo lavoro proseguirà anche a Misano ma ora è il momento di focalizzarsi anche sui posteriori, in particolare sulla soluzione SCQ. L’attuale extra soft di gamma garantisce un picco prestazionale molto elevato e quindi svolge a perfezione il suo ruolo di pneumatico da qualifica”. “L’obiettivo che ci siamo dati – aggiunge Barbier – è quello di permetterle di essere utilizzata anche nella Superpole Race, cosa che in alcuni casi già avviene. Con la nuova soluzione di sviluppo vogliamo garantire a questo pneumatico una maggiore costanza di prestazioni e quindi una più elevata resa chilometrica così da renderla una scelta chiave per i 10 giri della gara breve su tutti i circuiti. Nel WorldSSP300 abbiamo deciso di introdurre un nuovo set di sviluppo che utilizza materiali di ultima generazione”.

