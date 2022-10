MILANO (ITALPRESS) – La città di Milano è stata location del Workshop 2022 della Federazione Italiana Scherma. Dieci mesi dopo l’edizione svoltasi a Courmayeur, stavolta l’evento annuale promosso dal settore Marketing della Fis ha scelto il capoluogo lombardo, sede del prossimo campionato del mondo sssoluto in programma dal 22 al 30 luglio 2023. I rappresentanti dei partner della Federscherma si sono riuniti lo scorso weekend, alla presenza anche di operatori dei media, in quello che è ormai diventato un consolidato e apprezzato momento di condivisione tra la Fis e i suoi stakeholders. Le due giornate milanesi hanno visto i partecipanti impegnati in attività di team building e momenti di confronto sulle comuni progettualità per il prossimo futuro, all’alba della stagione che porterà la scherma italiana al Mondiale Assoluto di Milano 2023 e alla kermesse iridata paralimpica di pochi mesi dopo a Terni. Ma come sempre il Workshop Fis ha rappresentato anche un’importante occasione per cementare e approfondire relazioni professionali e personali.

Un concetto, quest’ultimo, su cui si è soffermato il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, parlando agli esponenti dei partner FIS, alla presenza – tra gli altri – del Presidente della Confederazione Europea di Scherma, Giorgio Scarso, del Consiglio Federale, del Segretario generale Marco Cannella, dei componenti del Comitato Organizzatore del Mondiale di Milano 2023, presieduto da Marco Fichera, e dei Presidenti regionali di CONI e CIP Lombardia, Marco Riva e Pierangelo Santelli. “Desidero anzitutto ringraziare tutti i rappresentati dei nostri partner per la fiducia che ci date, perchè in virtù del vostro supporto ci è possibile portare avanti progetti sempre più prestigiosi e ambiziosi per il nostro sport. Con alcuni i rapporti sono consolidati da tempo, con altri le collaborazioni sono più recenti ma già vicendevolmente apprezzate, perchè in comune c’è la convinta scelta di un progetto condiviso, che sposa i valori affermati dalla scherma oltre che gli aspetti commerciali. Per tali motivi è un grande piacere ritrovarci in questo appuntamento, e sono grato al nostro consulente marketing Alessandro Noto per aver dedicato tanto impegno, con il sostegno del Consiglio e della Segreteria federale, alla perfetta riuscita di un evento strategico e importantissimo per la scherma italiana”, le parole del Presidente della FIS, Paolo Azzi, nel suo intervento al Workshop di Milano.

– foto Fis –

