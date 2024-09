MILANO (ITALPRESS) – Il maltempo nel nord del Paese sta interessando anche la Lombardia. A Milano già nella notte si sono registrati temporali, accompagnati dal vento forte. L’allerta è arancione per rischio idrogeologico. In ribasso le temperature.

Intervento dei Vigili del FUoco in un sottopasso di via illa nel quartiere Figino dove quattro vetture sono rimaste in panne a causa dell’allagamento. Gli uomini del Comando di via Messina sono al lavoro per liberare le persone bloccate all’interno delle vetture. I vigili del fuoco sono intervenuti anche nel sottopasso Dionigi Bussola in viale la a Milano. Anche in questa circostanza si segnalano quattro vetture bloccate dell’allagamento. Sul posto le squadre del distaccamento di Abbiategrasso. Vigili del fuoco impegnati anche all’Istituto Europeo di Design in via Pompeo Leoni dove si segnalano allagamenti nei locali tecnici e nel seminterrato. Anche in questa circostanza utilizzate le idrovore per il drenaggio dell’acqua piovana.

Disagi anche nel sottopasso di viale Rubicone dove gli automobilisti rimasti bloccati sono stati costretti a salire sul tetto delle rispettive auto per l’acqua piovana infiltratasi negli abitacoli. Sul posto il nucleo SAF del soccorso acquatico che sta provvedendo a soccorrere gli automobilisti. Problemi anche all’ospedale Monzino di San Donato per allagamenti diffusi nelle strade adiacenti la struttura sanitaria.

Le attività di soccorso si sono concentrate sulla stazione metropolitana di Famagosta interessata da allagamenti.

A Monza a causa delle piogge persistenti si registrano disagi alla circolazione per tratti di strada allagati. In particolare risultano chiuse al traffico viale Campania e Via Philips, dove sono già presenti gli agenti della Polizia Locale e i Vigili del Fuoco. Resta parzialmente transitabile via Borgazzi, dove il traffico veicolare è consentito con prudenza, vista la quantità di acqua presente sulla strada. Sul posto anche i volontari del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Monza.

