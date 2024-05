MILANO (ITALPRESS) – In occasione della Giornata Mondiale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, il Comitato di Milano presenta “160 anni di Umanità”, una mostra fotografica che celebra il lungo e prezioso impegno umanitario della Croce Rossa Italiana (CRI). La mostra sarà ospitata in plein air lungo il corso di via Dante a Milano, dal 6 al 19 maggio, per celebrare la fondazione della Croce Rossa Italiana, avvenuta nel 1864 a Milano, grazie al medico meneghino Cesare Castiglioni. La mostra fotografica, che ha avuto il patrocinio del Comune di Milano, presenterà un totale di 24 fotografie che raccontano storie di impegno e spirito di servizio dei volontari e delle volontarie della Croce Rossa. Le immagini, selezionate dall’Archivio Storico CRI Milano, spazieranno dalla storia all’attualità, offrendo un’istantanea dell’importante lavoro svolto nel corso degli anni.

Attraverso queste fotografie significative, la mostra intende testimoniare la profonda vicinanza della Croce Rossa Italiana alla città di Milano e alla sua comunità. Ogni foto sarà accompagnata da brevi didascalie in italiano e inglese, che rafforzeranno il messaggio e la finalità celebrativa dell’iniziativa. Un viaggio attraverso 160 anni di impegno e umanità.(ITALPRESS).

Foto: Croce Rossa Milano