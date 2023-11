MILANO (ITALPRESS) – Grazie al Volvo Studio Milano, la Marca svedese è unita al quartiere di Milano Portanuova a doppio filo in un sodalizio in nome della mobilità a ridotto impatto ambientale. Molte le iniziative realizzate da Volvo nel corso degli anni per l’abbattimento delle emissioni di CO2 e a favore della qualità dell’aria del distretto. L’ultima in ordine di tempo è insolita e innovativa, in perfetto stile Volvo. Si tratta di un murale a tema natalizio in chiave Volvo realizzato in collaborazione con un’agenzia esterna e situato in via De Castillia 22 a Milano, in prossimità della Fondazione Catella e a ridosso dello spazio verde della Biblioteca degli Alberi Milano, di cui Volvo è da cinque anni Park Ambassador. In virtù delle proprietà dei materiali utilizzati, il murale costituisce un esempio di comunicazione a elevata sostenibilità.

Caratteristica peculiare del murale è data infatti dall’impiego di Airlite, una vernice di copertura trasparente che permette di trasformare la superficie del murale in un purificatore grazie alla sua tecnologia a semiconduttore. Le cariche elettriche che si generano sulla superficie si combinano con il vapore acqueo e l’ossigeno presenti nell’aria generando ioni negativi in grado di neutralizzare agenti inquinanti come gli ossidi di azoto, gli ossidi di zolfo o le polveri sottili presenti nell’aria una volta che questi vengono in contatto con la parete del murale.

E’ stato calcolato che l’utilizzo della vernice Airlite per la superficie di 137 m2 del murale è in grado di generare un impatto positivo sulla qualità dell’aria pari a quello di 5 alberi e quantificabile nella compensazione delle emissioni prodotte ogni giorno da 22 auto diesel euro 6 e 29 auto benzina euro 6.

Il murale contiene un QRcode. Gli utenti, inquadrandolo, potranno inizialmente (fino a martedì 28 novembre, ndr) visualizzare la riproduzione digitale dell’ambiente natalizio del murale con animazioni di tutta l’ambientazione. Da mercoledì 29 novembre, invece, sarà attivo il filtro AR che consente agli utenti di immergersi nell’atmosfera natalizia di Volvo e di scattare selfie avvolti nel contesto della foresta natalizia con diverse opzioni disponibili.

Questa iniziativa concreta di Volvo, con il suo effetto di miglioramento della qualità dell’aria, va nella direzione della vocazione alla Sostenibilità propria di COIMA (sviluppatore e gestore del quartiere) e del distretto di Milano Portanuova, il primo progetto al mondo di riqualificazione urbana ad aver ottenuto il prestigioso doppio riconoscimento LEED® e WELL® for Community da parte dell’US Green Building Council e dell’International WELL® Building Institute (IWBI). Le due certificazioni, che valutano gli aspetti sociali, ambientali ed economici di uno sviluppo urbano, hanno contribuito a posizionare il capoluogo lombardo tra i territori più avanzati. “Mi piace parlare del murale capace di pulire l’aria che abbiamo realizzato in Portanuova, perchè al pari di quanto accade al Volvo Studio Milano, è un modo insolito e coinvolgente per sensibilizzare il pubblico sui temi della sostenibilità e della mobilità di domani “, afferma Chiara Angeli, Head of Commercial Operations Volvo Car Italia.

Che aggiunge: “Pensiamo che attraverso quest’opera, frutto di pensiero avanzato, il messaggio Volvo possa arrivare a un pubblico ampio ed eterogeneo con l’occasione delle festività. Il murale utilizza tecnologie d’avanguardia, proprio come Volvo è solita fare, e contribuisce concretamente alla qualità dell’aria del quartiere. E’ un tema per noi fondamentale, come dimostrano gli altri nostri progetti sviluppati in collaborazione con COIMA e che hanno come finalità la decarbonizzazione del distretto. I servizi di mobilità elettrica che proponiamo costituiscono una risposta concreta valutabile in tonnellate di CO2 risparmiate. Sulla Sostenibilità manteniamo le promesse con i fatti e il nostro impegno incondizionato, anche a favore della città di Milano”.

foto: ufficio stampa Volvo Italia

(ITALPRESS).