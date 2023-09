A Milano la staffetta paralimpica Obiettivo Tricolore

MILANO (ITALPRESS) - La staffetta Obiettivo Tricolore fa tappa a Milano. L'iniziativa, ideata nel 2020 da Obiettivo3 di Alex Zanardi, è partita da Cortina d'Ampezzo e attraverserà i confini nazionali raggiungendo Parigi, sede delle Paralimpiadi 2024, per un totale di 1.600 km. Ad animare questa avventura la partecipazione di oltre 70 atleti paralimpici. L'obiettivo è quello di diffondere il messaggio dell'inclusione e avvicinare le persone al mondo paralimpico attraverso le storie di resilienza degli atleti protagonisti. L'iniziativa è stata premiata dalla Fondazione Entain durante i CSR Awards, premio nato per sostenere le realtà impegnate quotidianamente nello sviluppo di progetti di inclusione sociale, in particolare attraverso la pratica sportiva. f01/mgg/gtr