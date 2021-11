MILANO (ITALPRESS) – Come una buona strategia di comunicazione può aiutare a superare i momenti difficili. Da Barilla a Crocs, da Germanwings a Volskwagen, attraverso il libro Crisis Therapy tanti esempi concreti delle migliori, e peggiori, strategie di crisi. Ognuno di noi ha il legittimo desiderio di non doverne mai affrontare una, ma prima o poi ogni organizzazione sarà costretta a confrontarsi con una crisi, piccola o grande che sia. Meglio essere preparati. Durante Milano Book City, partendo dai molti casi raccontati nel libro “Crisis Therapy”, scritto da Andrea Polo ed edito da IlSole24ore, ne parleranno l’autore Andrea Polo, Laura Masi (Marketing, Communication and Public Relations Director Engie Italia), Deborah Raccagni (Docente di marketing presso la SDA Bocconi School of Management e Lecturer del Dipartimento di Marketing dell’Università Bocconi di Milano) e Dario Bolis (Direttore comunicazione, ufficio stampa e relazioni esterne Fondazione Cariplo).

Modera l’incontro Alessio Ribaudo (Corriere della Sera). Una tavola rotonda che, partendo proprio dal libro di Andrea Polo e dai tanti esempi concreti delle migliori – e peggiori – strategie di crisi messe in atto da aziende e o personaggi famosissimi raccontate nel testo, affronta uno specifico e affascinante ambito della comunicazione con un dibattito che si rivolge non solo ai comunicatori professionisti ed agli appassionati, ma a tutti coloro che sono interessati a capire quali siano le tecniche che imprese ed esperti mettono in campo quando sono toccati da una crisi.

(ITALPRESS).