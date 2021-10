ROMA (ITALPRESS) – Si terrà domani a Roma, all’interno di Palazzo Sciarra Colonna, in via Marco Minghetti 17, alle 17, in collaborazione con la Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale presieduta da Emmanuele Francesco Maria Emanuele, e in partnership con il Gruppo Hera, l’assegnazione del “Premio Fra gli ultimi del Mondo”, spin off della Sezione Mediterraneo del Premio Montale Fuori di Casa, nato nel 2017 sotto forma di Concorso e nel 2018 invitato dal parlamentare Europeo Brando Benifei a Bruxelles per presentare la propria mission di fronte a Silvia Costa e Caterina Chinnici, Francesca Lazzaroni dell’Unicef.

Il titolo del Premio nasce su ispirazione di un verso tratto dalla poesia “Sebastiao Salgado” del poeta pisano Paolo Stefanini, e idealmente si ricollega al poemetto di Eugenio Montale “Mediterraneo” (1924), là dove il Premio Nobel scrive:

“Ancora terre straniere forse ci accoglieranno; smarriremo

la memoria del sole…”.

Questi versi gli organizzatori del Concorso/Premio hanno voluto leggerli e attualizzarli in modo completamente nuovo (e perchè no, anche arbitrario), riferendoli cioè all’abbandono forzato a cui milioni di migranti sono costretti (ormai da anni) a causa degli sconvolgimenti socio-politici e climatici di cui sono vittime alcune Nazioni del Vicino e Medio Oriente o dall’Africa.

Nel 2021 invece di indire – come di consuetudine – il bando di concorso, la Giuria ha deciso di assegnare il Premio all’Opera prima di una giovane poetessa romana, Maria Sole Sanasi d’Arpe: “L’incoscienza sensibile”, edito nella prestigiosa collana Passigli Poesia fondata da Mario Luzi.

A spingerli a tale scelta sono stati i versi riportati sulla copertina del libro che da soli sarebbero sufficienti a spiegare la motivazione del Premio. In essi c’è infatti quasi già tutto quello che la poetessa vuole dirci, e cioè che la sua preferenza va agli ultimi, che di loro vuole parlare, perchè sono incontaminati e solo in loro si specchia: “Amo i volti perduti

quelli degli ultimi, incontaminati: visi morsi di sporco dagli occhi puliti, due disarmati. E solo in chi ha sofferto mi specchio, lì nell’occhio che grida aiuto riconosce il suo doppio”.

A portare i saluti della Fondazione Terzo Pilastro – Internazionale sarà il suo Presidente, Emmanuele Francesco Maria Emanuele, mecenate, filantropo, economista e poeta, già insignito – fra i molti riconoscimenti ricevuti – del “Premio Montale Fuori di Casa – Sezione Mediterraneo” per la Poesia nel 2019, e la premiata sarà presentata dalla Presidente dell’Associazione Percorsi Adriana Beverini e dalla Vice Presidente Barbara Sussi.

Come si legge nella motivazione del Premio: “Ultimi non sono però, in quest’opera, come banalmente potremmo pensare, solo i migranti, costretti dalla fame o da guerre feroci ad abbandonare la terra d’origine in cerca di una possibilità di esistenza, ma anche i lavoratori del nostro mondo occidentale che si proclama civile, ma è pronto ad eliminare dal circuito lavorativo i più deboli: ‘chi si ferma è da buttarè. Sono anche le donne, vittime non soltanto di femminicidio ma di forme più subdole di discriminazione, specie sul lavoro, così come i giovani che non riescono a far sentire la propria voce, nè a far valere le loro professionalità. E, ultimi degli ultimi, gli animali. E’ al ‘cane bastonato e sporcò che va l’empatia della poetessa”.

La Giuria del concorso è composta da: Paolo Stefanini – Presidente della giuria, Egidio Banti- Presidente Centro Niccolò V – Università Cattolica del Sacro Cuore, Adriana Beverini – Presidente Associazione Culturale Percorsi, Flaminia Cruciani – Archeologa, scrittrice, poeta Maria Cristina Failla – Presidente della Consulta provinciale femminile della Spezia, Rita Imperatori – Poeta, Beppe Mecconi – Artista, Giorgio Pagano – Presidente Associazione Cultura Mediterraneo, Barbara Sussi – Vice Presidente Associazione Culturale Percorsi, Elvira Useli – Presidente della Commissione per le Pari Opportunità del Comune di Sassari, Rodolfo Vettorello – Poeta, Fulvio Wetzl- Regista.

