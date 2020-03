Il governo maltese ha pubblicato un avviso pubblico per la costruzione di un ospedale prefabbricato, completamente attrezzato con una capacità di oltre 90 pazienti positivi al coronavirus e personale medico. Secondo il Ministero della Sanità l’ospedale deve essere operativo entro otto settimane. La sovritendente dellla sanità pubblica Chairmaine Gauci ha dichiarato che il governo maltese si sta preparando per ogni eventualità e possibilità, inclusa quella di avere tutte le risorse sufficienti per soddisfare i futuri pazienti ritenuti positivi per COVID 19.

Nel frattempo, le autorità sanitarie maltese hanno annunciato altri tre casi positivi di coronavirus. Tutti provengono dall’estero.

(ITALPRESS/MNA).