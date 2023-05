ROMA (ITALPRESS) – Comincia con un doppio quarto posto il cammino delle squadre italiane di sciabola in Qualifica Olimpica: hanno infatti chiuso ai piedi del podio sia la formazione azzurra maschile a Madrid che il team femminile a Batumi. Se da una parte per le compagini del CT Nicola Zanotti c’è il rimpianto per la “zona medaglia” sfiorata, dall’altra parte grande è la soddisfazione per aver incamerato i primi preziosi punti per Parigi 2024. La certezza del pass per i Giochi, infatti, è legata al piazzamento tra le prime quattro al mondo, e all’appuntamento che inaugurava questa corsa l’Italia ha saputo farsi trovare pronta.

Finisce con un quarto posto la prova a squadre per l’Italia nella tappa di Coppa del Mondo di sciabola maschile a Madrid. Gli azzurri sfiorano la medaglia ma porta a casa punti fondamentali nella corsa per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, Matteo Neri, Luigi Samele e Pietro Torre ha iniziato la giornata con il successo per 45-34 contro i padroni di casa della Spagna, grazie a un allungo decisivo nei tre parziali conclusivi. La formazione del CT Nicola Zanotti ha poi superato nei quarti di finale la Francia per 45-37, dopo una prestazione di grande autorità, regalandosi un posto in semifinale. Il primo stop di giornata è arrivato contro l’Ungheria del tri-campione olimpico Aaron Szilagyi, che pur avendo subito nell’ultima frazione il tentativo di rimonta di Samele, è riuscito a chiudere 45-40 in favore dei magari. Nella finale per il bronzo gli azzurri si sono arresi all’Iran con il punteggio di 45-37, concludendo la prima prova di Qualifica Olimpica al quarto posto. Successo finale proprio dei magiari, davanti agli Stati Uniti.

Si chiude così il weekend di Madrid che ha regalato all’Italia due medaglie nella prova individuale con il ritorno sul podio di Riccardo Nuccio, argento, e la prima medaglia dopo un brutto infortunio al ginocchio per Enrico Berrè, bronzo.

Quarto posto e podio sfiorato anche per l’Italia della sciabola femminile nella prova a squadre che ha chiuso la tappa di Coppa del Mondo di Batumi, la prima che valeva punti per la Qualifica Olimpica a Parigi 2024.

Il quartetto composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio e Chiara Mormile è entrato in gara, da numero 4 del ranking, nel turno degli ottavi di finale superando di slancio Hong Kong con il punteggio di 45-31. Le azzurre hanno poi affrontato la squadra del Giappone per entrare tra le “magnifiche quattro”: un match in pieno controllo fin dalle prime battute, vinto per 45-37 e che è così valso un posto nelle semifinali della competizione georgiana. Lo stop per le sciabolatrici italiane è arrivato contro l’Ucraina di Olga Kharlan (poi vincitrice della gara davanti agli Usa) con il punteggio di 45-36. Nella finale per il bronzo l’Italia, dopo un match combattuto fino alle ultime battute, è stata superata dalla Spagna con il punteggio finale di 45-42 chiudendo in quarta posizione.

Finisce così il weekend della sciabola femminile in Georgia da dove l’Italia torna a casa con la medaglia di bronzo di Chiara Mormile nella prova individuale e con il quarto posto a squadre che porta punti importanti in chiave qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024.

