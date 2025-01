LODI (ITALPRESS) – L’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, ha partecipato, a Lodi, alla presentazione di 2 autobus full electric per il servizio TPL del territorio. “Prosegue il percorso di rinnovamento – ha dichiarato Lucente – del parco autobus in Lombardia, all’insegna di un trasporto pubblico locale sempre più sostenibile, moderno ed efficiente. Una trasformazione green che procede spedita anche nel lodigiano, grazie alla sinergia tra aziende del territorio, enti ed istituzioni. L’obiettivo comune è migliorare la qualità del servizio offerto, con un’attenzione particolare all’ambiente ed al decongestionamento della rete stradale”.

“Questa rivoluzione della mobilità – ha proseguito – permetterà entro il 2026 di far circolare in Lombardia circa 1.100 nuovi autobus a ridotto impatto ambientale. In particolare, per il lodigiano, Regione ha finanziato alla Società Star Mobility 31 nuovi mezzi (ibridi, a metano e a gasolio), con un impegno economico di 5,5 milioni di euro, oltre a 2 nuovi mezzi elettrici che entreranno in servizio entro quest’anno, per un valore di 544.000 euro. Ma non solo: in merito alla programmazione per il periodo 2024-28 Regione Lombardia, nell’ambito del Piano Strategico Nazionale per la Mobilità Sostenibile e di concerto con il MIT, ha stanziato circa 105 milioni da erogare alla Agenzie del TPL. Con la quota spettante, l’Agenzia di Milano-Monza e Brianza-Lodi-Pavia ha previsto di acquistare 78 nuovi autobus elettrici”.

“Senza dimenticare – ha concluso l’assessore regionale – che nel 2024, sempre all’Agenzia del territorio, tra risorse ordinarie e straordinarie relative ai mancati ricavi da Covid e ristori carburanti ed energia, Regione ha riconosciuto oltre 536 milioni di euro”.

