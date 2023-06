MILANO (ITALPRESS) – Giunge al termine la nona edizione di CEO For One Month, il talent program di The Adecco Group, azienda leader a livello globale nei servizi dedicati alla gestione delle Risorse Umane, che valorizza i migliori giovani talenti a livello nazionale e internazionale. A vincere la sfida, che ha visto coinvolti oltre 7 mila candidati italiani, è Laura Oliva, 23 anni, laureata in ingegneria aerospaziale al Politecnico di Milano e attualmente laureanda in Space Engineering presso la TU Delf, in Olanda.

Dopo aver affrontato test attitudinali, business game e assessment di gruppo durante il Bootcamp di tre giorni svoltosi in presenza presso l’Headquarter del Gruppo Adecco a Milano, la giovane ha sfidato nell’ultima tappa altre due superfinaliste, posizionandosi in cima al podio. In qualità di CEO for One Month 2023, Laura affiancherà per un mese l’amministratore delegato Andrea Malacrida vivendo un’esperienza formativa unica al mondo e avrà la possibilità di competere a livello internazionale con i vincitori dei 47 paesi che hanno lanciato il programma per vincere un posto da Global CEO for One Month al fianco di Denis Machuel – Global CEO The Adecco Group – in autunno.

“Sono orgoglioso di premiare Laura come CEO For One Month 2023: sin dall’inizio si è distinta per la determinazione e l’intraprendenza – commenta Andrea Malacrida, amministratore delegato di Adecco Italia -. Il suo background formativo e la sua vittoria sono la testimonianza del fatto che il talento femminile non ha barriere ed è sempre più capace di brillare anche in settori professionali in cui storicamente ha faticato a farsi spazio. Faccio inoltre i miei complimenti alle due superfinaliste e a tutti i candidati che si sono misurati nelle varie sfide, dando prova di grande capacità e voglia di mettersi in gioco”.

