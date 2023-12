PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A La Poste, cliente storico di Renault con una quota significativa di veicoli elettrici, sono state consegnate le chiavi del quattro milionesimo Kangoo presso lo stabilimento di Maubeuge. Heinz-Jùrgen Lòw, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault, Luciano Biondo, Direttore delle Operazioni Industriali di Ampere ElectriCity, e Luiz Quinahla, Direttore Produzione di Ampere ElectriCity e dello stabilimento di Maubeuge, hanno consegnato le chiavi di un Renault Kangoo E-Tech Electric à Eve Pietriga, Ceo di Vehiposte, e Betty Didierdefresse, Direttrice delle Operazioni di Vehiposte, filiale del Gruppo La Poste. Si tratta del quattro milionesimo Renault Kangoo prodotto a Maubeuge dal 1997. La Poste è un cliente storico di Renault. Da oltre un secolo, le poste francesi usano i veicoli commerciali di Renault per consegnare corrispondenza e pacchi. La Poste, pioniere della mobilità elettrica, dato che fa uso di veicoli elettrici fin dal 1904, è leader mondiale per la flotta 100% elettrica e si è rivelato un insostituibile partner per lo sviluppo e il successo dei veicoli commerciali 100% elettrici di Renault.

Con la partecipazione al programma Renault Express Electric negli anni 1980 e dotandosi della più grande flotta di veicoli elettrici fin dal 2011, soprattutto grazie a Kangoo Z.E, il rapporto tra La Poste e Renault è una partnership virtuosa che ha svolto un ruolo importante nella posizione di pioniere e leader del costruttore automobilistico in questo campo. Lo storico colore giallo dei Renault Kangoo utilizzati per distribuire la corrispondenza e i pacchi è diventato iconico anche per i clienti giapponesi, per i quali il veicolo è particolarmente amato e dove c’è addirittura una serie limitata “La Poste” di cui, nel 2015, sono state vendute 150 unità. “E’ un onore aver potuto consegnare le chiavi del quattro milionesimo Renault Kangoo prodotto nello stabilimento di Maubeuge a La Poste, cliente storico della Marca Renault. Vedere questa fiducia rinnovata da oltre un secolo è motivo di grande orgoglio. Abbiamo, infatti, molti valori in comune. Siamo due aziende francesi al servizio della mobilità internazionale che si impegnano per offrire ai clienti soluzioni di prossimità sempre più innovative e sostenibili” ha dichiarato Heinz-Jùrgen Lòw, Direttore Veicoli Commerciali della Marca Renault.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).