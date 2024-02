TORINO (ITALPRESS) – Jeep Grand Cherokee si aggiudica il premio Best Midsize Utility nei MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2024, vincendo il riconoscimento per il secondo anno consecutivo. “La Jeep Grand Cherokee è la nostra vincitrice dell’anno come Best Midsize Utility”, ha dichiarato John Davis, creatore e conduttore di MotorWeek. “Siamo convinti che Grand Cherokee sia in grado di gestire qualsiasi avventura le famiglie desiderino affrontare! Dopo aver vissuto per decenni come un SUV ruvido, da prendere o lasciare, la quinta generazione di Grand Cherokee è arrivata con un sacco di sorprese, tra cui una versione L estesa con tre file di sedili (disponibile nei mercati eurasiatici) e la tecnologia 4xe Plug-In Hybrid. Grand Cherokee 4xe non solo si sta dimostrando molto popolare, ma aggiunge un notevole respiro alla già consistente posizione ambientale di Jeep. Per un marchio che vanta una tradizione leggendaria, la Grand Cherokee rappresenta un’affermazione davvero moderna ed evoluta sotto tutti i punti di vista”.

Giunto alla sua 43esima stagione come serie televisiva e digitale di riviste automobilistiche, MotorWeek organizza ogni anno il concorso Drivers’ Choice per valutare i veicoli in base alle prestazioni di guida, alla tecnologia, alla praticità, all’efficienza dei consumi e al valore. “Il fatto che MotorWeek riconosca la Jeep Grand Cherokee come Best Midsize Utility per il secondo anno consecutivo nell’ambito dei prestigiosi MotorWeek Drivers’ Choice Awards 2024 è particolarmente gratificante, in quanto è un’ulteriore conferma da parte di una giuria autorevole che stiamo offrendo ai nostri clienti il SUV migliore, più capable e più premiato di sempre”, ha dichiarato William Peffer, vicepresidente senior e responsabile del marchio Jeep per il Nord America. La tecnologia 4xe Plug-In Hybrid offerta su Jeep Grand Cherokee esalta il divertimento, la libertà e l’avventura per cui il marchio Jeep è noto, offrendo al contempo prestazioni, risparmio di carburante e rispetto dell’ambiente senza precedenti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).