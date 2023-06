TORINO (ITALPRESS) – La nuova Jeep Avenger, il primo SUV Jeep 100% elettrico, è stata scelta come vincitrice del premio Autovista Group Residual Value Award per i Small BEV. “Siamo particolarmente entusiasti della categoria Small BEV, poichè nell’ultimo decennio abbiamo assistito a un numero crescente di modelli completamente elettrici pesanti, grandi e costosi”, ha dichiarato Christof Engelskirchen, capo economista di Autovista Group. Questo giunge in un momento in cui l’adozione sul mercato di massa è la vera sfida che la tecnologia sta affrontando. La scelta di piccoli BEV resta limitata all’interno dei mercati delle auto usate, ma di recente sono stati lanciati diversi nuovi modelli di recente”. L’elenco ristretto della categoria Small BEV comprendeva 26 auto, tutte classificate tra le prime cinque in uno dei 17 Paesi analizzati dagli esperti di Autovista Group. In linea con l’approccio Small BEV, la categoria ha preso in esame tutti i tipi di carrozzeria del segmento A e B, con i SUV in concorrenza con le piccole utilitarie.

Secondo i giudici, Jeep Avenger, lanciata di recente e già vincitrice di numerosi premi – Car Of The Year 2023; Women’s World Car of the Year (WWCOTY) del 2023 nella categoria “Family SUV”; “Electric Car of the Year” e “Best Electric City Car” nell’ambito degli “Electric Awards” 2023 di TopGear.com; Best Small Car nell’ambito degli “Autocar Awards” 2023 – ha offerto le migliori prestazioni nella sua categoria. Nuova, robusta e non così piccola per il segmento, con una lunghezza di 4,08 metri, vanta anche un’autonomia combinata WLTP di 400 km, che la pone al vertice della categoria. “Soprattutto, è la meritevole campionessa di Residual Value nella categoria dei piccoli BEV”, ha dichiarato Engelskirchen. “Siamo onorati di ricevere questo importante riconoscimento da Autovista Group per la nuova Avenger, che sosterrà le vendite e gli obiettivi di crescita del marchio Jeep in Europa”, ha dichiarato Eric Laforge, Head of the Jeep Brand in Enlarged Europe. Ha attribuito l’elevato valore residuo dell’Avenger all’eccezionale qualità e al posizionamento unico del BEV nel segmento B.

“La nuova Avenger rappresenta l’ingresso del marchio Jeep nell’arena dei BEV e offre libertà a tutto tondo e molto spazio interno in un SUV di circa 4 metri. E’ molto compatta all’esterno ma incredibilmente spaziosa all’interno, e offre flessibilità e spazio per passeggeri e oggetti. L’Avenger è dinamica e allo stesso tempo facile da gestire”, ha aggiunto Laforge.

Jeep Avenger 100% elettrica può raggiungere un’autonomia di 400 km (WLTP), che può aumentare fino a 550 km se utilizzato nella “guida cittadina”. Grazie alle funzionalità di ricarica rapida, la batteria può passare da una carica del 20% all’80% in soli 24 minuti. Per chi è in movimento, tre minuti alla presa di corrente sono sufficienti a garantire un’autonomia di 30 km.

“Il mercato europeo ha esigenze e aspettative diverse, da nord a sud e da ovest a est”, ha sottolineato Laforge. Ma il marchio Jeep ritiene che Avenger possa soddisfare molte esigenze diverse, poichè il design e lo sviluppo del veicolo sono stati effettuati nella regione europea. Il modello è entrato in produzione nello stabilimento Stellantis di Tychy, in Polonia, all’inizio di quest’anno, quindi i clienti vedranno presto i vantaggi di questo approccio incentrato sulle specifiche necessità dell’automobilista europeo. “Riteniamo che Avenger sia la scelta giusta per chi cerca un’auto compatta, robusta e innovativa, che offra tecnologia all’avanguardia, spazio e comfort e al tempo stesso tanto divertimento”, ha concluso Laforge.

foto: ufficio stampa Stellantis

