ROMA (ITALPRESS) – Imperia, la Città con i due centri, abbraccia la rivoluzione digitale con l’avvio del progetto di Open Fiber, che realizzerà sul territorio comunale una nuova rete interamente in fibra ottica, capace di abilitare velocità di connessione fino a 1 Gigabit per secondo. L’accordo è stato ufficializzato questa mattina, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Civico, alla quale hanno preso parte il sindaco di Imperia, Claudio Scajola, e il regional manager di Open Fiber per la Liguria, Giovanni Romano Poggi. Open Fiber – spiega una nota della società – investirà nel capoluogo della Riviera dei Fiori oltre 5 milioni di euro per cablare più di 16mila case e uffici della città attraverso una rete in modalità Ftth (Fiber To The Home, fibra fino a casa) di quasi 70 chilometri. Circa il 40% dell’opera sarà realizzata mediante riutilizzo di reti esistenti, aeree e interrate, con l’obiettivo di rendere gli interventi poco invasivi. La convenzione siglata da Open Fiber con il Comune di Imperia stabilisce le modalità di scavo e ripristino per la posa della fibra ottica, come previsto dal decreto ministeriale del 2013.

Gli scavi saranno effettuati privilegiando modalità innovative e a basso impatto ambientale, come la minitrincea. Anche i ripristini delle strade interessate dai lavori saranno a cura di Open Fiber, che interverrà prima con lavorazioni provvisorie, finalizzate a favorire un corretto assestamento del terreno, e poi con la riasfaltatura delle superfici stradali manomesse per l’installazione della fibra ultraveloce. “Chi amministra deve lavorare pensando alle prossime generazioni, oggi è impensabile programmare il futuro di una Città senza adeguate infrastrutture digitali – ha detto il sindaco Scajola – Questa convenzione e gli investimenti che saranno fatti da Open Fiber seguono la strada già tracciata dalla nostra amministrazione”.

“L’emergenza Covid19 ha reso ancor più evidente la necessità di disporre di connessioni ultraveloci per poter lavorare in smart working o per seguire le attività di didattica a distanza – ha sottolineato il manager di Open Fiber Giovanni Romano Poggi – Siamo molto soddisfatti di cominciare i lavori a Imperia, dove realizzeremo un’infrastruttura capace di abilitare tutti i servizi smart city, come l’internet of things (Internet delle cose, ndr), la telemedicina, il cloud computing, lo streaming online di contenuti in HD e 4K, nonchè l’accesso ai servizi avanzati della pubblica amministrazione”.

(ITALPRESS).