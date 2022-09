VENEZIA (ITALPRESS) – Dal 3 al 18 settembre Forte Marghera, all’interno della Polveriera Francese, ospiterà la mostra “Enrique Breccia a Forte Marghera”, dedicata al maestro argentino del fumetto. L’evento, che fa parte del palinsesto de “Le Città in Festa”, è organizzato dall’associazione culturale VeneziaComix e dalla casa editrice veneziana Remer Comics, con il patrocinio del Comune di Venezia e della Fondazione Riff-Rete Italiana Festival dei Fumetti e in collaborazione con la Fondazione Forte Marghera. “Enrique Breccia – Viaggio a Venezia” è un libro nato nell’ambito delle celebrazioni di Venezia 1600. Tre episodi ambientati in città e sospesi tra realtà e sogno. Tre brevi racconti sceneggiati da Barbara Pilon, tre modi diversi di interpretare la città di Venezia tra realtà, storia, sogno e fantasia.

La mostra, curata da Elena Dell’Andrea, presenterà una ventina di grandi tavole, in stampa anastatica, a coprire le tre storie narrate nel libro di Breccia, oltre ad altre tavole che racconteranno la sua carriera e il suo amore per Venezia.

Sarà aperta da martedì a domenica con i seguenti orari: martedì-venerdì 15-20, sabato e domenica 10-12 / 15-20. L’ingresso è gratuito.

foto: ufficio stampa Comune di Venezia

