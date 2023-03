A Fiumicino concerto dei giovani dell’Accademia Santa Cecilia

Da Ravel a Borodin, passando per Bernstein e altri autori di fama internazionale. Il terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino si è trasformato per un'ora in un grande e innovativo auditorium, offrendo ai passeggeri il concerto della JuniOrchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia di Roma. xl3/fsc/gsl