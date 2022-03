A febbraio inflazione al 5,7%, ai massimi da novembre 1995

Inflazione in crescita per l'ottavo mese consecutivo. Secondo le stime preliminari dell'Istat, a febbraio 2022 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua. fsc/sat/gtr