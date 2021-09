A Expo Dubai l’Italia eccellenza “energetica”

È iniziato il countdown verso Expo Dubai 2021. Un'occasione per l'Italia, che dovrà mettere in campo le sue eccellenze. Competenze, energia, investimenti, innovazione, ricerca: saranno queste le parole chiave per Enel X, Eni, Terna, Saipem. abr/gtr