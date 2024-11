ROMA (ITALPRESS) – L’impegno italiano per l’Africa attraverso il Piano Mattei e i possibili sviluppi di cooperazione in ambito ambientale ed energetico nel Continente, saranno tematiche al centro della ventisettesima edizione di Ecomondo, la manifestazione dell’economia verde e circolare italiana che si apre il 5 novembre alla Fiera di Rimini. E’ previsto infatti per giovedì 7 l’evento “Africa Green Growth Forum in Ecomondo 2024”.

Attraverso il contributo di istituzioni nazionali e internazionali, aziende e rappresentanti africani sarà raccontato lo stato di avanzamento di due tra i principali progetti supportati dal Piano Mattei. In Marocco, il Piano Mattei sostiene la costruzione di un Centro di eccellenza rivolto a tutto il Continente per la formazione dei nuovi professionisti esperti, amministratori e tecnici, nel settore delle energie rinnovabili e delle infrastrutture elettriche. In Kenya, invece, il Piano Mattei accompagna lo sviluppo della filiera dei biocarburanti, recuperando terreni abbandonati, inquinati o degradati, in sinergia con la filiera agroalimentare, valorizzando rifiuti e scarti in un’ottica di economia circolare e contribuendo allo sviluppo socioeconomico delle comunità coinvolte.

L’iniziativa è organizzata da Ecomondo e dal ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in collaborazione con la Struttura di Missione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per il Piano Mattei. Oltre ai rappresentanti delle istituzioni promotrici, tra i relatori è prevista la partecipazione del ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle ambasciate di Kenya e Marocco, di Cassa Depositi e Prestiti quale partner finanziario del Piano e gestore del Fondo Italiano per il Clima, per il sostegno a iniziative di mitigazione e adattamento climatico, dei gruppi Enel ed Eni, impegnati, nel quadro del Piano Mattei, nella realizzazione delle progettualità sul territorio, della Fondazione RES4Africa che organizza le attività di “training” per la formazione delle nuove professionalità nel settore energia.

L’Africa Green Growth Forum è strutturato in tre parti: una sessione di saluti istituzionali, una dedicata ai progetti in Marocco e Kenya, un successivo panel dedicato a casi di studio e prospettive future nella cooperazione, con la presentazione di progetti rivolti alla creazione di sistemi sulla responsabilità estesa del produttore, all’economia circolare applicata al tessile e alle nuove tecnologie, alle bioenergie.

