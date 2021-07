DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1) e Yamaha sono stati i protagonisti del round del Campionato Mondiale MOTUL FIM Superbike che si è disputato nel fine settimana presso il circuito inglese di Donington Park. Il pilota turco grazie alle vittorie di Gara 1 e Gara 2 diventa il leader della Classifica di Campionato, a due punti di distanza da Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR). Chiudono il podio di Gara 2 la Yamaha del team indipendente di Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1) e la BMW di Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR) che hanno entrambi terminato un solido weekend.

Jonathan Rea conquista la Tissot Superpole Race delle 11:00 di mattina che, preceduta da un rovescio che ha bagnato leggermente la pista, ha messo alla prova piloti e teams con la scelta del pneumatico giusto.

La scelta della maggior parte dei piloti è ricaduta sulla soluzione intermedia (opzione I), che si è dimostrata per la seconda volta in questa stagione, dopo Gara 2 in Aragòn, la soluzione ottimale in caso di condizioni miste dell’asfalto.

In Gara 2 la scelta pneumatici è stata unanime: tutti i piloti sono scesi in pista con la soluzione anteriore morbida di gamma SC1 (opzione A) e la soluzione posteriore super morbida di gamma SCX (opzione A). Quest’ultima ha permesso ai piloti che l’hanno utilizzata nel weekend di mantenere un ritmo di gara molto elevato e costante fino agli ultimi giri di gara, nonostante le temperature più basse, circa 36° di asfalto la domenica, o il circuito semi bagnato del sabato.

Dalla classe regina arrivano segnali importanti riguardo la ritrovata competitività di diverse case e piloti. Degna di nota la prestazione di Tom Sykes e Michael van der Mark che portano le due M 1000 RR sul podio: primo doppio podio per BMW dal Nurburgring del 2013, primo podio per Sykes da Magny-Cours nel 2019 e primo bronzo per Michael van der Mark con il team ufficiale BMW. Da sottolineare anche la performance di Leon Haslam che termina la Superpole Race in quarta posizione.

Parte molto bene in un circuito semi bagnato il campione del mondo Jonathan Rea (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), seguito dal compagno di squadra Alex Lowes (Kawasaki Racing Team WorldSBK / Kawasaki ZX-10RR), che dalla griglia di partenza guadagna diverse posizioni, e dalle due BMW di Tom Sykes (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR) e Michael van der Mark (BMW Motorrad WorldSBK Team / BMW M 1000 RR). Le Kawasaki mantengono un buon passo e formano un duetto a un secondo di distanza dal resto della griglia, ma al secondo giro Alex Lowes scivola e rientra in gara nelle ultime posizioni.

Ottimo passo anche per Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK / Yamaha YZF R1), attualmente secondo nella classifica di Campionato e vincitore di Gara 1, che dalla tredicesima casella in griglia guadagna ben sei posizioni nei primi giri di gara. Le BMW di Sykes e van der Mark si battagliano a colpi di sorpassi per la seconda posizione, spettatori alle loro spalle la Honda di Leon Haslam (Team HRC / Honda CBR1000 RR-R) e la Yamaha di Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team / Yamaha YZF R1) pronti ad approfittare di un possibile errore per accedere al podio. Nel frattempo in testa alla corsa Jonathan Rea non sbaglia un colpo e taglia per primo il traguardo, secondo Tom Sykes e terzo il compagno di squadra Michael van der Mark, che guadagna il suo primo podio con la casa dell’elica, il primo doppio podio BMW dal 2013.

