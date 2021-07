DONINGTON (INGHILTERRA) (ITALPRESS) – Nella giornata di oggi, presso il circuito inglese di Donington Park, si è conclusa la prima giornata di gare del quarto round stagionale del Mondiale Superbike. Il sabato mattina del weekend britannico è stato caratterizzato da una pioggia intermittente che ha reso l’asfalto bagnato e ha permesso ai piloti di provare la nuova soluzione Rain anteriore portata da Pirelli nelle prove libere e nella sessione di qualifica. Jonathan Rea su Kawasaki ha conquistato la quarta pole position stagionale, poi, nonostante la pioggia iniziale, l’asfalto inizia ad asciugarsi prima di Gara 1 e fa si che le scelte dei piloti sul pneumatico per Gara 1 ricadano all’unanimità su soluzioni slick. Infatti, tutti i piloti scelgono per l’anteriore la soluzione morbida di gamma SC1 (opzione A), mentre al posteriore due terzi della griglia di partenza preferisce la soluzione morbida di gamma SC0 (opzione B). A vincere è poi Toprak Razgatlioglu su Yamaha, che con una brillante partenza passa dalla tredicesima alla seconda posizione e quindi, al secondo giro, riesce ad avere la meglio su Rea prendendo il comando della gara fino alla fine. In Gara 1 tutti i piloti hanno dunque scelto di gareggiare sulle opzioni slick di gamma portate da Pirelli a Donington Park. Nello specifico all’anteriore l’intera griglia di partenza ha preferito utilizzare la soluzione di gamma morbida SC1 (opzione A), mentre al posteriore la soluzione più popolare è stata la morbida di gamma SC0 (opzione B). I piloti che hanno preferito al posteriore la soluzione super morbida di gamma SCX (opzione A) sono Garrett Gerloff (GRT Yamaha WorldSBK Team/Yamaha YZF R1), Michael Rinaldi (ARUBA.IT Racing-Ducati/Ducati Panigale V4 R), Andrea Locatelli (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK/Yamaha YZF R1), Toprak Razgatlioglu (Pata Yamaha with BRIXX WorldSBK/Yamaha YZF R1), Eugene Laverty (RC Squadra Corse/BMW M 1000 RR), Alvaro Bautista (Team HRC/Honda CBR1000 RR-R) e Isaac Vinales (ORELAC Racing VERDNATURA/Kawasaki ZX-10RR).

(ITALPRESS).