MILANO (ITALPRESS) – Prosegue l’impegno di E-Distribuzione nella rigenerazione urbana delle proprie cabine elettriche. Per il terzo anno consecutivo la Società del Gruppo Enel, in parallelo al Giro d’Italia, ha sviluppato il progetto Cabine in Rosa, l’iniziativa di street art che porta la creatività lungo le tappe della competizione ciclistica. Ispirati dal concept comune, gli street artist mettono al centro dell’opera il Giro, declinandolo e interpretandolo secondo il proprio stile visivo e artistico.

A Corsico, in via Alzaia Trieste, è stato l’artista Refreshink, con la sua energia creativa, a ridisegnare il volto della cabina. L’opera si trova presso la sede E-Distribuzione e il Centro di Addestramento Operativo e ritrae un Airone Cenerino che, con la sua “aureola luminosa”, osserva e cura il corso d’acqua, quasi a volerlo proteggere. L’animale è raffigurato nella sua sacra appartenenza all’ecosistema, al quale si affianca il riferimento alla corsa rosa e al cicloturismo sostenibile.

L’obiettivo dell’iniziativa, infatti, è non solo quello di riscrivere il volto di strade, aree e quartieri, esaltandone la bellezza e integrando le infrastrutture esistenti, ma anche trasmettere valori positivi alla cittadinanza. “La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana – afferma Alessandro Villani, responsabile Zona Milano di E-Distribuzione – e l’Azienda, anche in occasione del Giro d’Italia 2021, ha voluto trasformare le proprie infrastrutture in elementi di pregio artistico, facendo convivere i valori di innovazione e rispetto per l’ambiente che da sempre la caratterizzano”.

“I murales sono una delle modalità per rendere più bella e colorata una città. Una forma d’arte capace di diffondere messaggi rivolti alla comunità e che intendiamo proporre anche in altri luoghi di Corsico – commenta il sindaco, Stefano Ventura -. Auspichiamo una collaborazione da chi è già sensibile al tema. L’intervento sull’Alzaia è anche un’occasione per raccontare un pezzo della nostra storia e del Parco agricolo sud Milano ai tanti ciclisti che ogni giorno passano per Corsico”.

Con i progetti Cabine d’autore, Cabine in Rosa e Energia a colori, E-Distribuzione ha abbellito centinaia di infrastrutture in tutta Italia, dando vita a un museo a cielo aperto. Un museo che continua a crescere e ad arricchirsi grazie alla collaborazione con artisti locali, amministrazioni comunali, associali culturali, scuole. La rete elettrica diventa così anche una rete artistica.

