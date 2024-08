ROMA (ITALPRESS) – Dal 29 al 31 agosto a Ceglie Messapica (Brindisi) si terrà la settima edizione de “La Piazza – Il Bene Comune”, la kermesse politica di affaritaliani.it intitolata “E mo…? Che succede…? Dalla Puglia al Sud, dall’Italia all’Europa (e oltre). Sogni e Progetti di una Notte di Fine Estate”.

Tra gli ospiti ci saranno: Matteo Salvini, Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Antonio Tajani, Vicepremier e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; Raffaele Fitto, Ministro per gli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il PNRR; Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del Mare; Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy; Francesco Paolo Sisto, Viceministro della Giustizia; Carlo Calenda, fondatore e leader di Azione; Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia; Emanuele Orsini, Presidente di Confindustria; Giuseppe Santalucia, Presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati (ANM); Antonio Decaro, eurodeputato PD;

Marcello Dell’Utri, ex Senatore della Repubblica Italiana; Roberto Tasca, Presidente A2A; Gianpiero Strisciuglio, AD di RFI.

