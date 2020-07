ROMA (ITALPRESS) – Le vendite del Gruppo Renault, nel contesto della crisi sanitaria, diminuiscono del 34,9% nel primo semestre (1,26 milioni di unità vendute, ndr) su un mercato mondiale in calo del 28,3%1. Il fatturato del Gruppo segue questa tendenza e si attesta a 18,4 miliardi di euro nel primo semestre (-34,3%). A tasso di cambio e perimetro costanti2, il calo sarebbe stato pari al 32,9%. Prendendo in considerazione l’impatto negativo della crisi sanitaria stimato a circa 1,8 miliardi di euro3, il Gruppo registra un margine operativo negativo di -1.203 milioni di euro nel primo semestre. Il risultato operativo si attesta a-2.007 milioni di euro, dopo aver contabilizzato gli oneri non ricorrenti. Il risultato netto è pari a -7.386 milioni di euro, fortemente penalizzato dal contributo negativo di Nissan (-4.817 milioni di euro).

Il free cash-flow operativo del Ramo Auto è pari a -6.375 milioni di euro al 30 giugno 2020, soprattutto a causa dell’impatto della diminuzione dell’attività sul fabbisogno di capitale circolante.

Al 30 Giugno 2020, le riserve di liquidità dell’attività Auto registrano un aumento di 6,5 miliardi di euro rispetto al 31 Marzo 2020 e si attestano a 16,8 miliardi di euro. Questo importo comprende la convenzione di apertura di credito per 5 miliardi di euro sostenuta dalla garanzia dello Stato francese. Buon livello del portafoglio ordini al 30 Giugno 2020. Aumento del 50% circa delle vendite di ZOE e ottima accoglienza della tecnologia ibrida E-TECH sviluppata dal Gruppo. Il Gruppo è in linea per raggiungere gli obiettivi della normativa CAFE nel 2020. Conferma dell’obiettivo di riduzione dei costi fissi per 600 milioni di euro quest’anno. Considerate le incertezze che gravano sulla situazione sanitaria, sia in Europa che nei mercati emergenti, il Gruppo Renault ritiene di non essere in grado di fornire previsioni affidabili per l’esercizio.

