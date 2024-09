A Bologna 360 VOLTS, al centro la cura della malattia venosa cronica

BOLOGNA (ITALPRESS) - Un’analisi a tutto tondo delle sfide e delle opportunità nel trattamento della malattia venosa cronica, patologia che colpisce soprattutto le donne e che di solito esordisce nella stagione calda con sintomi quali gambe gonfie, pesanti, doloranti - e spesso progredisce negli anni in forma varicosa. Fino ad arrivare a stadi più severi come edema, alterazioni cutanee e ulcerazioni venose. Si è conclusa a Bologna la prima edizione di 360 VOLTS – Vascular Opinion Leaders Top Suggestions - evento che ha riunito a Palazzo Re Enzo a Bologna, e in collegamento streaming, circa 200 specialisti nel campo della medicina vascolare provenienti da tutta Italia. col/fsc/gsl