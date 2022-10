MILANO (ITALPRESS) – Si svolgerà a Bergamo e a Brescia dal 7 al 9 ottobre “S.E.M.I. – Storie di Eccellenza, Merito e Innovazione”, evento annuale promosso da Cultura Italiae, ente indipendente nato nel dicembre 2016 presso la Fondazione Feltrinelli a Milano.

Cultura Italiae connette trasversalmente diversi esponenti della società civile con lo scopo di porre al servizio della Cultura, intesa come motore etico e di sviluppo anche economico della societa, il capitale immateriale di competenza, eccellenza e merito costruito dalla relazione di chi fa parte della comunità di Cultura Italiae. Dopo gli appuntamenti di Matera nel 2017, Parma nel 2018, Siena nel 2019, Ravenna per il 2020/21, le città scelte per il 2022 sono Bergamo e Brescia Capitali Italiane della Cultura 2023. Il tema di questa quinta edizione sarà “La Cultura salverà il mondo”.

“Ci interrogheremo su quale ruolo oggi rivesta la Cultura e se e sia capace, in questi momenti di gravi crisi internazionali e conflitti, di determinare le sorti del mondo – spiega la nota -. Nei tre giorni di incontri e confronti avremo l’opportunità di ascoltare gli interventi di tanti protagonisti della scena culturale, imprenditoriale e istituzionale italiana e mondiale che saranno conclusi dall’intervento del premier albanese Edi Rama”.

