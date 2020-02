La corsa di Mara Navarria si ferma ai piedi del podio sulle pedane di Barcellona, dove è in corso la tappa del circuito di Coppa del Mondo di spada femminile. La spadista italiana, dopo il podio ottenuto al Grand Prix FIE di Doha, è stata interprete di un’altra eccellente presazione, conclusasi solo ai quarti di finale. Mara Navarria infatti è stata sconfitta col punteggio di 15-11 dall’estone Katrina Lehis poi vincitrice finale della gara. L’iridata 2018, dopo l’esordio vincente per 12-11 nel derby azzurro contro Roberta Marzani, si era imposta grazie alla stoccata del 15-14 sull’ucraina Dzhoan Bezhura. Agli ottavi aveva poi avuto ragione col netto punteggio di 15-5 dalla romena Amalia Tataran.

Erano uscite di scena nel turno delle 32 le altre due azzurre: Francesca Boscarelli e Federica Isola. La prima era stata eliminata per 15-13 dalla portacolori di Hong Kong, Kong Man Wai Vivian, mentre Federica Isola era stata sconfitta dalla stoccata del 13-12 posta a segno dalla canadese Leonora Mackinnon.

Stop invece all’esordio di giornata per Giulia Rizzi, sconfitta 15-11 dalla francese Marie-Florence Candassamy, Roberta Marzani, fermata nel derby azzurro da Mara Navarria col punteggio di 12-11, Beatrice Cagnin, eliminata dalla cinese Sun Yiwen per 15-4, e Nicol Foietta superata 14-11 dalla russa Andryushina. Ad uscire di scena nella giornata dedicata alle qualificazioni erano state invece Alice Clerici, Alessandra Bozza, Alberta Santuccio ed Eleonora De Marchi. Domani è in programma la gara a squadre che rappresenta la penultima occasione per raccogliere punti utili nella corsa alla qualificazione ai Giochi Olimpici di Tokyo2020. Il Commissario tecnico, Sandro Cuomo, ha scelto di schierare una formazione composta da Mara Navarria, Federica Isola, Alice Clerici ed Alberta Santuccio. Non sarà del quartetto Rossella Fiamingo che aveva evitato di affrontare la gara individuale per i postumi di un infortunio patito nel corso del Grand Prix FIE di Doha. D’accordo con il CT, l’azzurra ha scelto di non anticipare il suo rientro in pedana.

(ITALPRESS).