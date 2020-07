PALERMO (ITALPRESS) – Un percorso, un traguardo, un obiettivo che probabilmente gli permetterà di entrare nella storia e nel guinness dei primati come il più anziano neolaureato al mondo. Una laurea da record. Quella che è riuscito ad ottenere Giuseppe Paternò, 97 anni, in Storia e Filosofia all’Università degli Studi di Palermo con votazione di 110 e lode. Spirito di sacrificio, abnegazione e forza di volontà per chi nella sua vita ha sempre fatto altro, continuando, però, a coltivare il sogno della laurea. Una tesi sui luoghi della città: luoghi storici, naturalmente, come palazzo Steri sede del Rettorato universitario (gli è stata conferita in dono una riproduzione del palazzo, sede dell’Ateneo).

Paternò, nato il 10 settembre 1923, ha conosciuto il fascismo, la guerra, la liberazione, il dopoguerra, ma anche il Covid19 che lo ha ‘costrettò ad imparare ad usare anche il computer per seguire le lezioni e sostenere gli ultimi esami.

“Non mi aspettavo che anche il Rettore mi venisse incontro, questa è una grandissima sorpresa e siamo qui – ha detto Paternò, visibilmente emozionato -. Gli esami sono andati benissimo, la professoressa che mi ha seguito nella tesi di storia (Rossella Cancila) mi è stata di grandissimo aiuto, una grandissima collaborazione”.

Nella vita Paternò ha fatto il fattorino, prima di ottenere il diploma di geometra a 31 anni che gli ha permesso di essere assunto dalle Ferrovie dello Stato, dove è rimasto fino alla pensione. Poi la voglia e la volontà di raggiungere il traguardo della laurea lo hanno spinto nel 2017 ad iscriversi all’università: “Un pensierino alla magistrale lo avevo fatto però mi chiedevo se arrivo a 99 anni, e lo spero, vorrei continuare perchè sono nato per scrivere, per leggere, per studiare, per il sapere, ed in questi tre anni questi mi hanno dato tantissimo… Vorrei essere d’esempio ai ragazzi, non fermatevi mai ai primi ostacoli. Io un ostacolo nel triennio l’ho trovato, uno soltanto uno, e sono riuscito a superarlo”.

“È un record, un giorno di grande festa – ha detto il magnifico rettore dell’Università degli Studi di Palermo, Fabrizio Micari -. Un laureato di questa età dimostra passione, grande entusiasmo ma anche capacità. E’ sicuramente un testimonial straordinario per la nostra università e direi che rappresenta anche un insegnamento formidabile per tutti quanti i ragazzi perché per arrivare con questa freschezza, con questa gioia, con questa voglia di conoscere è veramente qualcosa di meraviglioso. Per noi – ha proseguito Micari – è una grande soddisfazione, tra l’altro abbiamo seguito tutto il percorso, a dicembre 2017 gli abbiamo dato il sigillo in occasione di un graduation day perché era il nostro iscritto più anziano, e devo dire che sembrava quasi un volerlo fare per entusiasmo, ma in realtà dopo ha studiato, si è impegnato, ha dato le materie regolarmente, quindi è un esempio per tutti ed arriva a questo risultato straordinario perfettamente in regola, e adesso lo aspettiamo per la magistrale e poi non mettiamo limiti alla provvidenza”. Nato in una famiglia dignitosa del quartiere Capo di Palermo, per Paternò anche l’abbraccio di figlia poti e pronipoti che lo hanno aiutato e sostenuto durante il percorso. Un percorso, un traguardo, un obiettivo che adesso è un vero e proprio record: Paternò è infatti il neolaureato più anziano d’Italia.

(ITALPRESS).

