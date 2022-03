8 marzo, a Palazzo Pirelli il progetto “Onco Hair”

"Regione Lombardia e il Consiglio regionale supporteranno anche in futuro questo progetto di speranza ma anche di concreta e reale possibilità di cura e di vita migliore per le donne". Così il presidente del Consiglio regionale Lombardia, Alessandro Fermi, a Palazzo Pirelli per "Onco Hair”, il racconto delle donne protagoniste del “progetto che dona i capelli”. pc/gtr