ROMA (ITALPRESS) – Il capo allenatore dell’Italrugby, Franco Smith, ha ufficializzato la lista degli atleti convocati in preparazione all’esordio nel Guinness Sei Nazioni 2021, in calendario sabato 6 febbraio alle 15.15 allo Stadio Olimpico di Roma contro la Francia. La Nazionale si radunerà nella Capitale giovedì 28 gennaio, successivamente alla presentazione ufficiale in programma al Salone d’Onore del Coni alle 12 del giorno stesso. Trentadue i giocatori convocati dallo staff tecnico azzurro, con i Leoni Tommaso Allan, Callum Braley, Ignacio Brex, Marco Riccioni e Federico Ruzza resteranno a disposizione del Benetton Rugby si aggregheranno al gruppo nella giornata di domenica. Il ct sudafricano si affida alla stessa ossatura del gruppo che ha rappresentato la Nazionale nella scorsa finestra internazionale d’autunno, cui si aggiungono sei esordienti (quattro convocati e due invitati). Nella rosa dei convocati si rivedono in prima linea Riccioni, Traorè e l’esordiente Manfredi, mentre tornano nel raduno azzurro le seconde linee Ruzza e Favretto, entrambi presenti nei raduni che hanno preceduto i recuperi del Sei Nazioni 2020 e la Autumn Nations Cup. Conferma per il reparto delle terze linee e la mediana, mentre nei trequarti arriva la prima convocazione per Brex, centro del Benetton Rugby. Invitati Marcello Violi, che prosegue il suo percorso di recupero, Tommaso Boni, Renato Giammarioli e i due esordienti Tommaso Menoncello e Michelangelo Biondelli, quest’ultimo già presente in passato nei raduni dell’Italrugby, per consentire una maggiore disponibilità di partecipanti e continuare a perseguire il processo di allargamento della rosa di atleti per l’attività internazionale. “I due raduni di Parma e Treviso ci hanno dato indicazioni utili al fine di iniziare nel migliore dei modi il raduno di Roma in preparazione all’esordio nel Sei Nazioni 2021. Abbiamo un gruppo unito e valido che verrà integrato da altri giocatori che hanno già avuto modo di assaporare l’atmosfera dei raduni Azzurri. Da domenica, con l’arrivo dei giocatori rilasciati alle Franchigie, la rosa sarà al completo e proseguiremo la preparazione verso il match contro la Francia”, ha dichiarato Smith. Questa la lista dei giocatori convocati. Piloni: Pietro Ceccarelli (Brive, 14 caps), Danilo Fischetti (Zebre Rugby Club, 8), Marco Riccioni (Benetton Rugby, 7), Daniele Rimpelli (Zebre Rugby Club, esordiente), Cherif Traorè (Benetton Rugby, 10), Giosuè Zilocchi (Zebre Rugby Club, 10). Tallonatori: Luca Bigi (Zebre Rugby Club, 32, capitano), Gianmarco Lucchesi (Benetton Rugby, 2), Marco Manfredi (Zebre Rugby Club, esordiente). Seconde linee: Niccolò Cannone (Benetton Rugby, 8), Riccardo Favretto (Mogliano Rugby 1969, esordiente), Marco Lazzaroni (Benetton Rugby, 11), David Sisi (Zebre Rugby Club, 11), Cristian Stoian (Fiamme Oro Rugby, 2). Terze Linee: Michele Lamaro (Benetton Rugby, 2), Maxime Mbandà (Zebre Rugby Club, 25), Johan Meyer (Zebre Rugby Club, 9), Sebastian Negri (Benetton Rugby, 28), Federico Ruzza (Benetton Rugby, 19). Mediani di mischia: Callum Braley (Benetton Rugby, 9), Guglielmo Palazzani (Zebre Rugby Club, 41), Stephen Varney (Gloucester Rugby, 3). Mediani di apertura: Tommaso Allan (Benetton Rugby, 60), Carlo Canna (Zebre Rugby Club, 47), Paolo Garbisi (Benetton Rugby, 5 cap). Centri/Ali/Estremi: Mattia Bellini (Zebre Rugby Club, 28), Juan Ignacio Brex (Benetton Rugby, esordiente), Montanna Ioane (Benetton Rugby, 1), Federico Mori (Kawasaki Robot Calvisano, 5), Luca Sperandio (Benetton Rugby, 6), Jacopo Trulla (Kawasaki Robot Calvisano, 3), Marco Zanon (Benetton Rugby, 4). Atleti invitati: Michelangelo Biondelli (Zebre Rugby Club, esordiente), Tommaso Boni (Zebre Rugby Club, 11), Renato Giammarioli (Zebre Rugby Club, 4), Tommaso Menoncello (Benetton Rugby, esordiente), Marcello Violi (Zebre Rugby Club, 19).

