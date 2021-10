MILANO (ITALPRESS) – Sono 48 i piloti iscritti al Trofeo Pirelli-Accademia 2021 che hanno conquistato il diritto a disputare la Finale Nazionale Aci Sport Rally Cup Italia, fissata quest’anno al Rally di Modena in programma il 30-31 ottobre. Uno schieramento che comprende non solo un gruppo con vetture di vertice che punterà alla vittoria assoluta, ma anche aspiranti a ben 12 diversi titoli di classe e a quelli Under 25, Over 55 e femminile. Del primo gruppo fanno parte ben cinque dei nove campioni ACI Sport di zona: Elwis Chentre (Zona 1), Andrea Spataro (Z2), Filippo Bravi (Z3), Carmine Tribuzio (Z7) e Roberto Lombardo (Z8). A cui va aggiunto anche Corrado Pinzano, che la Finale Nazionale l’ha già vinta nel 2019. In occasione di questa gara di finale Pirelli mette in palio il seguente montepremi – che va ad aggiungersi a quello già assegnato per i risultati delle Zone: 6.000, 3.000, 1.000 euro e 4 pneumatici PZero per i primi 4 trofeisti classificati nelle categorie vetture 4RM, vetture 2RM; rispettivamente 3.000, 2.000, 1.000 euro e 4 pneumatici PZero per i primi 4 trofeisti classificati nella classe R2B; 1.000 euro e 2 pneumatici PZero per i vincitori delle categorie Under 25, Under 25 2RM, femminile. Rivolto innanzitutto ai piloti privati italiani, il Trofeo Pirelli – Accademia è legato alle nove Coppa Rally di Zona ed alla Finale Nazionale Aci Sport Rally Cup Italia, gare che ogni anno coinvolgono una cinquantina di rally e oltre il 90% dei licenziati del settore. La serie ha iscrizione gratuita e ha il triplice scopo di favorire l’attività dei piloti privati attraverso un montepremi di circa 80.000 euro che va ad aggiungersi a quelli messi in palio da Aci Sport per le Coppe di Zona e a quelli di altri trofei compatibili, come Peugeot Competition, R Trophy, eccetera; supportare tecnicamente gli utilizzatori dei pneumatici Pirelli attraverso la presenza di personale tecnico Pirelli in occasione di selezionate gare di zona per far conoscere meglio le potenzialità e come utilizzare al meglio i suoi PZero per l’asfalto, Cinturato per pioggia, neve e ghiaccio, e Scorpion per gli sterrati; promuovere i migliori piloti attraverso il montepremi legato alla Finale Nazionale ACI Sport Rally Cup Italia.

(ITALPRESS).