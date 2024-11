ROMA (ITALPRESS) – Comincia nel prossimo weekend, da giovedì 7 a domenica 10 novembre, la Coppa del Mondo 2024/2025 di scherma olimpica per la sciabola e la spada con 48 azzurri in pedana. Sciabolatori e sciabolatrici faranno tappa ad Orano mentre per l’arma “non convenzionale” ci si dividerà tra Fujairah per le spadiste e Berna per gli spadisti. Un fine settimana intenso, che dà il via al nuovo quadriennio olimpico nella stagione che si concluderà per gli Assoluti con gli Europei di Genova e i Mondiali di Tbilisi – rispettivamente – nei mesi di giugno e luglio 2025. Sia in Algeria che negli Emirati Arabi e in Svizzera sono in programma tanto le prove individuali quanto quelle a squadre, e soprattutto in queste ultime per i Responsabili d’arma Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada ci sarà l’opportunità di dare fiducia a diversi giovani, testando quartetti inediti. Quattro giornate di competizioni ad Orano per la sciabola con 24 italiani impegnati, equamente divisi tra uomini e donne. Al maschile saranno in gara nell’individuale Luca Curatoli, Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri, Dario Cavaliere, Edoardo Cantini, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Francesco Bonsanto e Giovanni Repetti. Il gruppo femminile sarà invece composto da Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo, Manuela Spica, Giulia Arpino, Michela Landi, Alessandra Nicolai, Maria Clementina Polli, Claudia Rotili, Mariella Viale, Michela Battiston e Rebecca Gargano. Il lungo weekend algerino prevede giovedì 7 e venerdì 8 le fasi a gironi e i turni preliminari, prima per gli uomini e poi per le donne, mentre sabato 9 sarà la volta dei tabelloni principali che decreteranno i podi delle due gare individuali. Chiusura domenica 10 con le competizioni a squadre. Per il Team Event maschile l’Italia presenterà un quartetto composto da Michele Gallo, Pietro Torre, Matteo Neri e Dario Cavaliere. Nella competizione femminile la squadra azzurra si schiererà con Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Alessia Di Carlo e Manuela Spica. Sarà Fujairah ad ospitare la prima tappa della Coppa del Mondo 2024/2025 di spada femminile. Le 12 azzurre impegnate nella gara individuale, aperta dalle qualificazioni di venerdì 8 e con tabellone principale sabato 9, saranno Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis, Gaia Traditi, Giulia Rizzi, Gaia Caforio, Anita Corradino, Roberta Marzani, Alice Clerici, Nicol Foietta, Sara Kowalczyk e Carola Maccagno. Domenica 10 novembre la competizione a squadre: l’Italia nell’occasione sarà rappresentata da Alessandra Bozza, Federica Isola, Lucrezia Paulis e Gaia Traditi. Una formazione totalmente nuova lanciata dal Commissario tecnico Dario Chiadò che proprio con il team delle spadiste a Parigi 2024 festeggiò il primo storico oro ai Giochi della specialità (e il 50° trionfo della scherma italiana a Cinque Cerchi). Il fuso orario degli Emirati Arabi tiene le lancette “avanti” di due ore rispetto al Belpaese: le fasi finali sia della prova individuale che di quella a squadre, dunque, previste alle 18 locali, cominceranno quando in Italia saranno le quattro del pomeriggio. A Berna, infine, sarà sede dell’esordio stagionale del circuito internazionale per la spada maschile. Anche in terra elvetica la gara individuale si dividerà tra venerdì 8, giornata di fase a gironi e turni preliminari, e sabato 9 quando andrà in scena il tabellone principale da 64 atleti. Anche qui 12 gli azzurri impegnati: Valerio Cuomo, Davide Di Veroli, Filippo Armaleo, Enrico Piatti, Gabriele Cimini, Nicolò Del Contrasto, Giulio Gaetani, Gianpaolo Buzzacchino, Fabrizio Di Marco, Matteo Galassi, Simone Mencarelli e Giacomo Paolini. Domenica 10 andrà in scena la prova a squadre in cui il team Italia si presenterà in pedana con Filippo Armaleo, Valerio Cuomo, Davide Di Veroli ed Enrico Piatti.

