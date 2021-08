450 milioni per fiere e congressi, firmato il decreto

450 milioni per fiere e congressi. È la misura contenuta nel decreto firmato dal Ministro del Turismo Massimo Garavaglia che specifica condizioni e requisiti necessari per richiedere i contributi. Il provvedimento riunisce in un’unica procedura l’assegnazione delle risorse pari a 350 milioni stanziati nel 2020 nonché l’attribuzione dei nuovi finanziamenti di 100 milioni per il 2021. Nei prossimi giorni sarà pubblicato l’avviso contenente le modalità e le scadenze per la presentazione delle istanze di contributo. abr/mrv/red