430 milioni per il turismo di montagna

Il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha firmato il decreto interministeriale per l’erogazione di 430 milioni di euro agli esercenti degli impianti di risalita a fune. Il testo è stato inviato al ministero dell’Economia e delle Finanze per la firma del ministro Daniele Franco. Inoltre è entrato in vigore un altro provvedimento che sblocca lo stanziamento di 40 milioni a favore dei maestri e delle scuole di sci. sat/mrv/red