Quarantadue milioni di euro per i prossimi tre anni. Sono i fondi che la Regione trasferirà all’Università della Basilicata per sostenere il sistema lucano ed elevarne la qualità e la competitività. Quattro milioni all'anno saranno destinati al Corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia. fsc/gtr