Il 26 marzo in Lombardia la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie”

MILANO (ITALPRESS) – Studenti protagonisti a Palazzo Lombardia per la “Giornata regionale dell’impegno contro le mafie e in ricordo delle vittime”, istituita con la legge regionale n°17/2015. Mercoledì 26 marzo alle ore 9 l’Auditorium Testori ospiterà un incontro dedicato a Domenico Falcone, Piero Carpita, Cristina Pavesi e a tutte le altre vittime innocenti delle mafie, promosso dal Consiglio regionale della Lombardia in collaborazione con l’Associazione “Libera”.

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio regionale Federico Romani e del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia Luciana Volta, gli studenti di tre istituti racconteranno, attraverso pièce teatrali e video, la storia di tre vittime innocenti della mafia: l’IIS “Albe e Lica Steiner” di Milano e il Centro di Promozione della Legalità (CPL) “Giovanni Falcone e Paolo Borsellino” di Milano con l’opera teatrale “Potevo essere io” ricorderanno Domenico Falcone, 22 anni, ucciso il 24 marzo 1990 in un bar a Bollate (MI); i ragazzi dell’Istituto “Leonardo da Vinci – Ripamonti” di Como con il video “Memoria” racconteranno la vicenda di Cristina Pavesi, studentessa universitaria veneta ventiduenne, uccisa dalla mafia del Brenta il 13 dicembre 1990 in provincia di Padova per un’esplosione sulla linea Milano – Venezia mentre stava tornando a casa da Bologna; gli studenti del Liceo scientifico “Ettore Majorana” di Rho (MI) nel video “Non doveva andare così” ripercorreranno la storia di Piero Carpita, 46 anni, assassinato il 15 settembre del 1990 all’uscita di un bar a Bresso (MI). A seguire le testimonianze di Alessandra Dolci (Coordinatrice della Direzione Distrettuale Antimafia di Milano), Umberto Ambrosoli (avvocato e figlio di Giorgio Ambrosoli, il Commissario liquidatore della Banca Privata Italiana assassinato l’11 luglio 1979) e Fabrizio Feo (giornalista), coordinate dal giornalista e referente di “Libera Lombardia” Lorenzo Frigerio.

Dopo un momento musicale a cura degli artisti del Dipartimento Pop-Rock del Politecnico delle Arti di Bergamo, le conclusioni saranno affidate all’Assessore regionale alla Sicurezza e Protezione Civile Romano La Russa e alla Presidente della Commissione Speciale Antimafia Paola Pollini.

