BOLOGNA (ITALPRESS) – “Questo 25 aprile è l’80esimo anniversario della Liberazione del nostro Paese dalla dittatura fascista e dell’occupazione nazista. La nostra regione ha avuto un ruolo fondamentale nella lotta di Resistenza, dove tante cittadine e tanti cittadini non sono rimasti indifferenti ma hanno scelto da che parte stare. Sono stati partigiani. Ecco, io credo che quell’insegnamento sia valido ancora oggi. Dobbiamo non essere indifferenti, dobbiamo scegliere da che parte stare: contro le ingiustizie, contro le violenze e contro le diseguaglianze. Dobbiamo capire che anche in un momento difficile della storia dobbiamo essere pronti a perdere le certezze, a scegliere cose anche impopolari. Interpreto in questo senso anche il messaggio che ci ha lasciato Papa Francesco, vero partigiano di pace”. Il Presidente dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna Maurizio Fabbri ricorda così l’80esimo anniversario della Liberazione. Fabbri parteciperà alle iniziative organizzate a Castiglione dei Pepoli, sull’Appennino bolognese, per il 25 aprile.

– foto ufficio stampa Consiglio regionale Emilia-Romagna –

