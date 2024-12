TUNISI (TUNISIA) (ITALPRESS) – Il 2025 dei “big” della sciabola scatterà da Tunisi con il secondo Grand Prix della stagione in programma dal 10 al 12 gennaio. Nello stesso weekend in cui il fioretto si dividerà tra Parigi (per gli uomini) e Hong Kong (per le donne), sarà infatti la capitale della Tunisia ad ospitare la tappa che aprirà l’anno solare di sciabolatrici e sciabolatori. Saranno complessivamente 24 gli azzurri del ct Nicola Zanotti impegnati in una competizione che prevede, come tutte le prove del circuito d’elite GP FIE, soltanto gare individuali a punteggio maggiorato. Venerdì 10 gennaio la giornata di apertura sarà dedicata alla fase a gironi e ai tabelloni preliminari ad eliminazione diretta della kermesse femminile con 12 italiane in pedana: Giulia Arpino, Michela Battiston, Martina Criscio, Alessia Di Carlo, Benedetta Fusetti, Carlotta Fusetti, Michela Landi, Chiara Mormile, Eloisa Passaro, Claudia Rotili, Manuela Spica e Mariella Viale. Sabato 11 spazio alle fasi eliminatorie della gara maschile. Già certi di un posto nel tabellone principale del giorno seguente, per diritto di ranking, Luca Curatoli e Michele Gallo, saliranno in pedana a caccia del ‘pass’ per il tabellone principale Edoardo Cantini, Dario Cavaliere, Marco Mastrullo, Giacomo Mignuzzi, Lorenzo Ottaviani, Mattia Rea, Edoardo Reale, Giovanni Repetti, Pietro Torre e Lupo Veccia Scavalli. Domenica la giornata clou di entrambe le prove, che decreteranno i podi del Grand Prix di Tunisi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]