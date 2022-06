MILANO (ITALPRESS) – Arresti e perquisizioni in Lombardia con 24 giovanissimi in manette per l’omicidio avvenuto a settembre dello scorso anno durante una violenta rissa due bande, provenienti rispettivamente da Vimercate in provincia di Monza e Pessano con Bornago nel Milanese. I due gruppi si erano date appuntamento in quest’ultimo comune per un regolamento di conti scaturito da una controversia per la cessione di una partita di sostanza stupefacente. I carabinieri del Comando Provinciale di Milano stanno eseguendo due distinte ordinanze di custodia cautelare, emesse rispettivamente dai Gip del Tribunale per i Minorenni e quello Ordinario del capoluogo, nei confronti di cinque minori (di cui 2 destinatari di custodia in carcere, 2 di collocamento in comunità e 1 dell’obbligo di permanenza in casa) e 19 maggiorenni (di cui 7 destinatari di custodia in carcere e 12 agli arresti domiciliari), responsabili, a vario titolo, di concorso in omicidio, rissa aggravata, lesioni personali, detenzione illecita di sostanza stupefacente, tentata estorsione in concorso e porto di armi od oggetti atti ad offendere. I provvedimenti scaturiscono dagli esiti delle indagini avviate dalla Compagnia Carabinieri di Pioltello a seguito dell’uccisione di un 21enne, accoltellato mortalmente.

