Da sempre leader di auto dalle eccezionali prestazioni e linee di design, Mercedes ha concluso il 2023 con una serie di novità e restyling per molti dei suoi modelli. Non solo restyling in termini di estetica ma anche a livello di motorizzazioni, alimentazioni (con l’ingresso sempre più importante dei modelli ibridi ed elettrici), allestimenti ed infotainment. In particolare, è stato proprio il restyling del Mercedes GLA a fare da padrone in questo 2023 appena conclusosi. Vediamo allora di evidenziarne tutte le novità, le caratteristiche e le particolarità di uno dei modelli Mercedes più amati di sempre e le possibilità di acquisto tra nuovo e usato.

Mercedes GLA: il design affinato proposto nel 2023

Il restyling che Mercedes ha dato al suo GLA nel corso del 2023 parte proprio dall’estetica: la nuova mascherina minimalista mette da parte gli elementi orizzontali che facevano da contorno al marchio Mercedes e dona un’aria più elegante al veicolo, mentre la forma dei paraurti presenta una protezione anti incastro che enfatizza l’indole off-road del GLA di Mercedes. Il restyling in termini di estetica non si è fermato qui ma ha interessato anche i fari e i fanali a led che presentano un nuovo disegno delle luci interne, mentre l’entrata in scena del nuovo colore della carrozzeria Spectral Blue completa gli elementi di restyling del Mercedes GLA per il 2023, senza dimenticare i nuovi cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici di serie in nero lucido con superfici tornite lucide. Tutti elementi di grande stile, insomma, che migliorano e perfezionano ulteriormente uno dei modelli Mercedes più ambiti dal pubblico.

Interni e infotainment per Mercedes GLA 2023

Se in termini di estetica e design Mercedes GLA ha proposto diverse evoluzioni, anche gli interni e il sistema di infotainment non sono da meno. Mercedes ha integrato infatti un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, uno per il quadro strumenti e l’altro per il sistema multimediale che è sempre connesso alla rete e offre la più recente versione di MBUX, con nuove modalità e stili di visualizzazione tra Classic, Sporty e Discreet. Il sistema multimediale esclusivo di Mercedes MBUX diventa inoltre più veloce e reattivo, sia con Apple Car Play che con Android Auto, in modo da offrire un intrattenimento a bordo senza precedenti.

Motorizzazione ed equipaggiamento di serie Mercedes GLA

Disponibili sia per il nuovo che per la Mercedes GLA usata, gli equipaggiamenti e le caratteristiche di serie presenti sono diversi e riguardano il volante in pelle o in pelle sintetica, i sedili comfort rivestiti in pelle sintetica e tessuto tridimensionale in rilievo di colore nero, i fari con il sistema automatico di abbaglianti e antiabbaglianti, la telecamera e il pacchetto USB. Soltanto a partire dall’allestimento Progressive, sono disponibili le funzioni relative a parcheggio e specchietti.

Per quanto riguarda invece la gamma dei motori di Mercedes GLA troviamo il motore benzina mild hybrid, il motore diesel e un motore ibrido plug-in. I modelli a benzina di Mercedes GLA sono elettrificati e offrono unità a quattro cilindri con cambio a doppia frizione DCT, a sette o otto rapporti come equipaggiamento standard. I propulsori mild hybrid hanno inoltre un’alimentazione supplementare a 48 volt per il generatore di avviamento a cinghia, mentre la potenza aggiuntiva di 13 CV è disponibile in fase di sorpasso.

Il massimo all’interno della gamma GLA per il 2023 è la versione Mercedes AMG GLA 35, equipaggiata con il motore 2.0 turbo benzina da 306 CV e 400 Nm e unita al sistema ibrido leggero a 48 volt, al cambio doppia frizione otto marce AMG Speedshift DCT 8G e alla trazione integrale Performance 4Matic AMG. In sostanza, grandi evoluzioni e integrazioni anche per quanto riguarda le motorizzazioni disponibili e completamente rinnovate.

Mercedes GLA nuova o usata: dove acquistare

Viste le condizioni di prezzo GLA, a seconda delle disponibilità di budget, si può optare per un veicolo Mercedes nuovo o usato. Qualora si voglia acquistare una GLA usata è importante rivolgersi a concessionarie ufficiali Mecedes-Benz che possano garantire auto di qualità. Trivellato è Top Dealers Ufficiale Mercedes e unico AMG Performance Center Veneto con più di 100 anni di esperienza nel settore dell’automotive. È possibile scegliere tra diversi modelli e allestimenti anche tra le diverse versioni di Mercedes GLA AMG, tutte visibili in tempo reale sul sito www.trivellato.it che già offre un’ampia panoramica dettagliata di tutti i veicoli usati disponibili, elencandone caratteristiche tecniche, segni d’usura e segni del vissuto in modo da dare ampia trasparenza a tutti i clienti.

