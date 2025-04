VENEZIA (ITALPRESS) – La Giunta comunale di Venezia, nella sua ultima seduta, su proposta dell’assessore alla Mobilità Francesca Zaccariotto, ha approvato il Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento denominato “Interventi diffusi di segnaletica innovativa orizzontale e verticale per guidare cicloturisti locali e internazionali”, nell’ambito del programma “Venezia e la sua laguna: gestione e valorizzazione dei flussi turistici”.

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1.216.000 euro e riguarda l’installazione di oltre 1800 cartelli distribuiti in circa 630 posizioni strategiche lungo la rete ciclabile comunale, sia in terraferma che nelle isole carrabili. Solo in terraferma, l’intervento interesserà 118 intersezioni tra piste ciclabili. I nuovi cartelli – realizzati in colore arancione, già distintivo di molti tratti della rete – saranno dotati di QR-code per consentire l’accesso diretto alla sezione “Venezia in Bici” del sito comunale, dove sarà possibile consultare la mappa digitale della rete ciclabile e ottenere informazioni su percorsi, servizi e punti d’interesse.

Il progetto nasce da uno studio approfondito sull’attuale rete ciclabile veneziana, che si estende per oltre 190 km ed è in ulteriore sviluppo, e punta a guidare anche i ciclisti che conoscono meno il territorio verso biblioteche, quartieri, stazioni, bike park, sedi universitarie, ospedali, parchi, musei e altri luoghi di interesse, compresi quelli raggiungibili solo a piedi lasciando la bici in una delle migliaia di posti bici installati negli ultimi otto anni.

“Questo progetto racconta bene la direzione che vogliamo dare alla città: rendere Venezia sempre più accessibile, sostenibile e vivibile anche su due ruote – ha dichiarato il sindaco Luigi Brugnaro – Favorire la mobilità ciclabile non è solo una scelta ambientale, ma un modo concreto per migliorare la qualità della vita dei residenti e valorizzare il turismo rispettoso”.

“L’obiettivo non è solo guidare i ciclisti lungo percorsi sicuri e ben segnalati, ma anche comunicare l’identità di una città moderna e attenta alla mobilità dolce – ha aggiunto l’assessore Francesca Zaccariotto – Con questa nuova segnaletica vogliamo rafforzare la visione di Venezia come città bike friendly, capace di accogliere e orientare anche i cicloturisti internazionali”.

– foto ufficio stampa Comune di Venezia –

(ITALPRESS).