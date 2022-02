ROMA (ITALPRESS) – Al termine della prima giornata della Coppa del Mondo di spada sono quattordici gli italiani che si sono qualificati al tabellone principale e che saranno domani in gara, rispettivamente sette donne e sette uomini. A Barcellona le spadiste azzurre che scenderanno in pedana domani sono Federica Isola, Rossella Fiamingo, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi, Eleonora De Marchi, Roberta Marzani e Nicol Foietta. A Sochi, invece, gli spadisti italiani nel tabellone dei 64 sono Andrea Santarelli, Enrico Garozzo, Giacomo Paolini, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e Giulio Gaetani. La Coppa del Mondo di spada femminile è iniziata oggi a Barcellona con le fasi preliminari della gara individuale. Al termine della giornata sette azzurre sono approdate al tabellone principale e domani scenderanno in pedana a partire dalle ore 9 per affrontare il turno dei 64. Federica Isola e Rossella Fiamingo erano già di diritto nel tabellone principale per la loro posizione nel ranking e sono state raggiunte anche da Alberta Santuccio e Giulia Rizzi, qualificate dopo la fase a gironi grazie al bottino di 6 vittorie e 0 sconfitte e poi da Eleonora De Marchi, Roberta Marzani e Nicol Foietta, che hanno affrontato il tabellone preliminare superando tutti gli assalti. Sono state eliminate nel tabellone preliminare dei 128, invece, le altre spadiste italiane in gara: Alice Clerici, Alessandra Bozza, Gaia Traditi, Beatrice Cagnin e Marta Ferrari. Domani Federica Isola, terza nella prima tappa della stagione a Tallinn, incontrerà l’argentina Isabel Di Tella, Rossella Fiamingo se la vedrà con l’ungherese Lili Buki, Giulia Rizzi sfiderà la svedese Elvira Martensson, Alberta Santuccio e Roberta Marzani affronteranno rispettivamente le russe Anastasia Soldatova e Tatyana Andryushina, Eleonora De Marchi sarà opposta all’americana Anna Van Brummen e Nicole Foietta incontrerà la medaglia di bronzo di Tokyo 2020 Katrina Lehis. Domenica ci sarà spazio per la prova a squadre, in cui l’Italia schiererà una formazione composta da Federica Isola, Alberta Santuccio, Giulia Rizzi e Roberta Marzani. La prima giornata della terza tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Sochi porta sette azzurri al tabellone principale di domani. Nelle fasi preliminari della gara individuale, infatti, ad Andrea Santarelli ed Enrico Garozzo, già qualificati per diritto di ranking, si sono aggiunti oggi Giacomo Paolini, Federico Vismara, Gianpaolo Buzzacchino, Valerio Cuomo e Giulio Gaetani. Saranno loro, dunque, a rappresentare l’Italia in terra russa nella fase clou della competizione da 64 spadisti. Non ce l’hanno fatta, invece, Gabriele Cimini (ko per una sola stoccata, nel match decisivo, contro Ng, portacolori di Hong Kong), Davide Di Veroli, Andrea Vallosio e Luca Diliberto. Per Santarelli, sul podio all’esordio stagionale a Berna e al rientro dopo esser stato costretto a saltare il GP FIE di Doha, il primo scoglio domani sarà il francese Allegre. L’altro azzurro testa di serie, Garozzo, se la vedrà con Alimzhanov, kazako come Zhulinskiy, che sarà invece l’avversario di Paolini, quest’ultimo capace di qualificarsi oggi già dopo la fase a gironi chiusa con 5 vittorie e una sola sconfitta. Dopo aver conquistato il tabellone principale vincendo i rispettivi assalti del preliminare, invece, Vismara, reduce dallo splendido terzo posto in Qatar, affronterà lo spagnolo Gavalda, Cuomo sfiderà il marocchino Elkord, Gaetani se la vedrà con l’ungherese Banyai, mentre Buzzacchino è atteso dal francese Philippe. La tappa di Coppa del Mondo di spada maschile a Sochi si chiuderà poi domenica, con la prova squadre in cui il quartetto azzurro sarà formato da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Di Veroli e Federico Vismara.

(ITALPRESS).

