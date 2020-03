TORINO (ITALPRESS) – Scuole chiuse fino a lunedì in Piemonte. È quanto deciso al termine di un incontro fra il presidente della Regione, Alberto Cirio, e i vertici sanitari e scientifici. Secondo i dati diffusi questa mattina dalla Regione sono 51 i casi in Piemonte: 37 ad Asti, 3 a Novara, 6 a Torino, uno a Vercelli e 4 nel Vco. Di questi, 12 sono ricoverati in ospedale: 6 ad Asti, 3 a Novara e 3 all’Amedeo di Savoia di Torino. Altri 2 pazienti sono ricoverati in terapia intensiva: uno ad Asti e uno a Vercelli. Sono invece 37 le persone in isolamento fiduciario domiciliare. Finora sono 375 i tamponi eseguiti in Piemonte. Sono in corso di verifica 12 casi.

(ITALPRESS).