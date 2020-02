Dopo avere ospitato il lancio della nuova Volvo XC40 Recharge, la prima auto full electric del marchio svedese, il Volvo Studio Milano parte a pieno ritmo con l’attività 2020 confermandosi strumento fondamentale per la comunicazione di brand di Volvo Car Italia e, più in generale, di Volvo. Così come accaduto nel 2019, anche per quest’anno il Volvo Studio Milano ha in programma eventi centrati sui temi Arts, Design, Music e Taste e sui valori forti del brand. In primo piano la Sostenibilità, impegno globale di Volvo che è la motivazione ultima della strategia di elettrificazione che Volvo sta portando avanti con la massima convinzione. Le attività previste porteranno inoltre l’attenzione sugli altri valori caratterizzanti del marchio: Sicurezza e Centralità della Persona.

I temi Arts, Design, Music e Taste costituiscono a tutti gli effetti un vero e proprio filo conduttore dell’attività del Volvo Studio Milano nel corso dei prossimi dodici mesi. In tutti i casi, comune denominatore saranno concetti quali proiezione verso il futuro, pensiero originale e avanzato, autenticità e attenzione verso l’individuo. La valorizzazione della persona e delle sue eccellenze è obiettivo primario dell’azione di Volvo e il Volvo Studio Milano è chiamato ad amplificare gli effetti di questo approccio. La stagione 2020 del Volvo Studio Milano si è aperta con il ciclo Volvo Studio Milano for Arts attraverso gli Art Encounters, format di appuntamenti dedicati all’arte moderna e contemporanea che grazie alla rassegna Six Steps Forward For One Step Back guarda con prospettive inconsuete al valore della Sostenibilità, in linea con le priorità di comunicazione di Volvo Cars.

Il titolo della rassegna si rifà all’espressione della lingua inglese one step forward, two steps back (utilizzata per esprimere la difficoltà nel compiere una determinata azione) e dichiara l’obiettivo degli incontri, che è quello di compiere un deciso passo in avanti, a dispetto di ogni incertezza, verso nuovi modi di vivere il nostro pianeta in modo più sostenibile creando al contempo un’occasione di confronto di idee sulla relazione fra arte e ambiente. Il concept degli Art Encounters è stato sviluppato in collaborazione con l’agenzia Lightbox.

(ITALPRESS).