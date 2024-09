MILANO (ITALPRESS) – Oltre 130 aziende, nuove iniziative di formazione, importanti partnership e alleanze. Salone Franchising Milano è pronto ad aprire le sue porte agli aspiranti imprenditori, ma anche a quei professionisti che hanno un’attività già avviata e puntano a farla crescere: l’evento dedicato al franchising ed al retail organizzato da Fiera Milano si terrà dal 26 al 28 settembre 2024 presso l’Allianz MiCo. Novità nel layout e nei contenuti caratterizzeranno l’appuntamento, che si appresta a replicare e superare il successo della scorsa edizione, rinnovando le opportunità per franchisor e franchisee. Come confermano i dati di Assofranchising, il settore continua a crescere a ritmo sostenuto. Grazie agli investimenti attuati per coinvolgere nuovi franchisee, in particolare da parte dei grandi brand, e alla creazione di nuove insegne, il comparto, che vale oggi l’1,8% del PIL, ha consolidato nel 2023 il suo trend di sviluppo con un giro d’affari che sfiora i 34 miliardi di Euro (in crescita del 9,9% rispetto all’anno precedente). Le insegne operanti in Italia sono 929 e hanno attivi 65.806 punti vendita (+4.664 rispetto all’anno precedente). Le buone performance del giro d’affari si riflettono su altri indicatori: anche gli occupati sono, infatti, in aumento del 13,8% (+34.919 nuovi addetti per un totale di 287.767 unità).(ITALPRESS).

Foto: Salone Franchising Milano