ROMA (ITALPRESS) – La 65^ edizione del Trofeo Luxardo, la storica tappa italiana di Coppa del Mondo di sciabola maschile, vedrà 12 italiani presenti nella giornata clou di domani per la gara individuale nel tabellone principale da 64. Michele Gallo, Luigi Samele e Luca Curatoli faranno il loro esordio da domani dato che sono ammessi al tabellone principale per diritto di ranking. Grazie ad un girone senza sconfitte si sono qualificati subito anche Giacomo Mignuzzi, Mattia Rea e Giovanni Repetti. Dopo un lungo tabellone preliminare, hanno staccato il pass anche Francesco Bonsanto, Enrico Berrè, Pietro Torre, Daniele Franciosa, Giorgio Marciano e Riccardo Nuccio. Stop nel match decisivo per Lupo Veccia Scavalli e Alberto Arpino (battuto nel derby da Nuccio). Nel tabellone preliminare da 128 si è fermata la corsa di Lorenzo Ottaviani, Mario Coltorti, Marco Mastrullo, Francesco D’Armiento (superato da Bonsanto), Dario Cavaliere e Christian Colautti. Nel primo match ad eliminazione diretta lo stop per Leonardo Tocci, Leonardo Dreossi e Niccolò Panconi (fermato da Colautti). Fatale la fase a gironi per Emanuele Nardella e Roberto Barionovi. Sono invece nove le azzurre che hanno conquistato un posto nel tabellone principale della prova individuale di Coppa del Mondo di sciabola femminile di Atene. Già ammessa, per diritto di ranking, Martina Criscio. Dopo un’ottima fase a gironi si sono subito aggiunte Irene Vecchi, Michela Battiston, Eloisa Passaro, Chiara Mormile e Claudia Rotili. Dopo i tabelloni preliminari si sono aggiunte alla giornata clou di domani anche Giulia Arpino, Benedetta Fusetti e Rossella Gregorio. Out nell’ultimo turno preliminare Rebecca Gargano e Alessia Di Carlo. Stop nel tabellone da 128 per Michela Landi. Domani la giornata clou con il tabellone principale individuale. Domenica è prevista la prova a squadre con il quartetto azzurro composto da Michela Battiston, Martina Criscio, Chiara Mormile e Irene Vecchi.

– Foto Ufficio Stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]