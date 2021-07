PALERMO (ITALPRESS) – “Sono vicino, come padre e come presidente, alla famiglia della piccola, che vive il dolore più grande. Ogni qualvolta il Covid spegne una vita, è una sconfitta per tutti. E non c’è consolazione, da parte nostra, nella consapevolezza di aver fatto tutto quanto nelle nostre possibilità per evitarlo. Solo il buon Dio potrà dare la forza necessaria ai genitori per andare avanti. Oggi è momento di silenzio e di dolore”. Lo dice il presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, appresa la notizia della morte della 11enne ricoverata all’ospedale Di Cristina di Palermo.

