SOCHI (RUSSIA) (ITALPRESS) – E’ iniziata oggi a Sochi la tappa di Coppa del Mondo dedicata alla spada femminile, che proseguirà domani con undici azzurre al via del tabellone principale. Una gara inevitabilmente diversa da tutte le altre, in un clima che è improvvisamente mutato per il precipitare del conflitto in Ucraina proprio il giorno seguente all’arrivo nella città russa delle delegazioni partecipanti, compresa quella italiana. Competizione dai numeri ridotti rispetto ad altre tappe del circuito iridato, che vede le azzurre, al pari delle colleghe degli altri paesi in gara, concentrate sulla pedana, con tutte le difficoltà del caso in giornate in cui tutto il mondo è in ansia per l’evoluzione delle vicende internazionali. In casa Italia a Federica Isola, Rossella Fiamingo e Giulia Rizzi, che erano già qualificate di diritto alla giornata clou della prova individuale grazie alla loro posizione nel ranking, si sono aggiunte infatti anche Alberta Santuccio, Beatrice Cagnin, Alessandra Bozza, Alice Clerici, Nicol Foietta, Roberta Marzani, Elena Ferracuti e Marta Ferrari. Unica azzurra eliminata nel tabellone preliminare dei 64 è stata Gaia Traditi, che ha dovuto sfidare la compagna di nazionale Alice Clerici ed è stata sconfitta col punteggio di 15-11. Domani gli assalti del tabellone principale inizieranno alle 11 (le 9 in Italia). Nel tabellone dei 64 Federica Isola e Alberta Santuccio incontreranno le tedesche Gala Hess Sancho e Nadine Stahlberg, Rossella Fiamingo sfiderà la giapponese Yume Kuroki, Giulia Rizzi dovrà affrontare il derby contro Marta Ferrari, Beatrice Cagnin sarà opposta alla svizzera Angela Krieger, Roberta Marzani se la vedrà con l’estone Kristina Kuus, Elena Ferracuti e Alice Clerici saranno opposte rispettivamente alla testa di serie della gara Injeong Choi e all’altra coreana Sera Song, mentre Alessandra Bozza affronterà la georgiana Arina Korneeva.

(ITALPRESS).

